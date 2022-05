von Gerald Jarausch

Als Stadtoberhaupt durfte Oberbürgermeister Simon Gröger am Wochenende feierlich eine Geburtstagstorte anschneiden. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Jugend-Treffpunkts Café Connect in der Bahnhofstraße fand eine Feier in und an den Räumlichkeiten der Einrichtung statt. Eva-Maria Beller von der zuständigen Abteilung Kinder und Jugend bei der Stadt Radolfzell zog eine äußerst positive Bilanz für das erste Jahrzehnt des Treffs.

Das Konzept sah von Anfang an vor, dass das Café inmitten der Stadt sein sollte, um es für einen Besuch besonders einfach zu machen: „Mit den großen Fensterscheiben war es möglichst transparent. Jeder konnte sofort sehen, ob etwas los ist“, beschrieb sie die Idee. Das unterstrich auch Bürgermeisterin Monika Laule: „Die Jugend ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie gehört in die Stadt“, sagte sie. Dennoch habe man vor allem in der Anfangszeit die Bedenken so mancher Bürger und Nachbarn zerstreuen müssen. Sie befürchteten Lärm und Ärger durch den Treff in der Innenstadt. Mittlerweile sind diese Befürchtungen nicht mehr vorhanden und alle Beteiligten zufrieden mit der Situation.

Das Programm findet überall in der Stadt statt

Die zuständigen Sozialarbeiter bei der Stadt werden ganz bewusst nicht nur im Café, sondern auch außerhalb der Räumlichkeiten eingesetzt. Gerade eine Vernetzung mit vielen Kooperationspartnern macht das umfangreiche Angebot der Einrichtung aus. Auf diese Weise können zahlreiche Workshops, Ausfahrten, Jugendbildung und andere, auf die Kinder und Jugendliche ausgerichtete Angebote gemacht werden.

Grundsätzlich sind es aber die Jugendlichen selbst, die die Inhalte bestimmen: „Die Jugend bestimmt und wird von uns fachgerecht beraten“, erläuterte Eva-Maria Beller. Zum Geburtstag sollten Teile davon präsentiert werden. Mit Spielaktionen, einem DJ, Graffiti, einem Skate-Event und Cocktails vom Saftladen feierten die Beteiligten vom Nachmittag bis zum frühen Abend. Auch wenn das Wetter dafür nicht ideal war, tat das der positiven Stimmung keinen Abbruch.