Unbekannte Täter haben versucht, in ein Wohnhaus in der Konstanzer Straße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der Eigentümer des Hauses am Freitag mehrere Hebelspuren an seiner Haustür. Die Täter versuchten, mit einem Werkzeug die Tür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die genaue Tatzeit konnte der Geschädigte laut der Polizeimitteilung nicht weiter eingrenzen. Ermittlungen laufen beim Polizeirevier Radolfzell. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon (077 32) 950 66 0.

