In der Gerhardt-Thielcke-Realschule ist es im Verlauf des vergangenen Wochenendes zu einer Beschädigung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, seien Unbekannte über eine Feuerleiter in den Außenbereich des zweiten Stockwerks der Schule gestiegen.

Scheibe ist aus Sicherheitsglas

Dort hätten sie versucht, mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Klassenzimmers einzuwerfen. Da es sich bei der Glasscheibe um Sicherheitsglas handelte, seien die Täter aber nicht ins Gebäudeinnere gelangt.

Radolfzell Einbruch in die Ratoldusschule: Unbekannte verwüsten Räume und Flure Das könnte Sie auch interessieren

Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch nicht bekannt. Die Polizei in Radolfzell geht nach derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass es sich bei den Tätern um die gleichen handelt, die in der vergangenen Woche auch an der Ratoldusschule wüteten. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter (0 77 32) 95 06 60 zu melden.