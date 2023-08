Nicht nur zum Einbrecher, sondern auch zum Autodieb wurde ein noch unbekannter Täter im Zeitraum von Freitagnachmittag und Montagmorgen. Wie die Polizei berichtet, sei der Unbekannte in dieser Zeit in die Werkstatt des Jakobushofs in der Bodenseestraße eingebrochen. Von dort aus sei er in die Büroräume gegangen, wo er einen Schlüssel eines weißen Opel Transporters gestohlen habe. Im Anschluss sei er mit dem Wagen davongefahren.

Hinweise auf die Identität des Einbrechers, den Verbleib des Transporters mit dem Kennzeichen FR AJ 224 und der Aufschrift „PVD Secondhand Kaufhaus, Umzüge, Entrümpelung, Transporte“ nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter 07732 950660 entgegen.