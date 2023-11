In den Nachmittags- und frühen Abendstunden ist es am Donnerstag, 23. November, im Kapellenweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Dies teilte die Polizei in einer Presseinformation mit. Im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 20 Uhr soll sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Im Inneren soll er laut Polizei den Wohnbereich durchsucht haben und dabei Bargeld erbeutet haben.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Kapellenwegs beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07732 950660, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Hierbei weist die Polizeit auf ein Angebot hin, damit Bürgerinnen und Bürger wissen, ob sie ausreichend geschützt sind und wie sie sich besser schützen können. Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen. Termine können beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995 10 44 vereinbart werden.