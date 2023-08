Ein ungewöhnlicher Einbruch hat sich laut Polizeibericht am vergangenen Wochenende, 26. und 27. August, in Radolfzell ereignet. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen soll ein unbekannter Täter in die Büroräume des Landratsamtes in der Otto-Blesch-Straße eingebrochen sein und von dort einen Autoschlüssel samt Wagen entwendet haben. Anschließend soll der Unbekannte mit dem Fahrzeug erst eine Unfallfahrt unternommen haben und dann einfach geflohen sein.

Schlüssel des Dienstwagens lag im Büro

Der Unbekannte habe sich über das Wochenende gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Außenstelle des Landratsamtes/Veterinäramtes verschafft. In einem der Büros soll er dann laut Polizei den Schlüssel eines Dienstautos mitgenommen haben.

Danach sei der Einbrecher mit dem Audi A3 auf dem geschotterten Weg „Im Säckle“ in Güttingen in Richtung Schützenhaus gefahren. Dabei soll er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein.

Täter flüchtet von Unfallstelle

Anschließend sei der Unbekannte zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet, so die Polizei. An Auto und Baum entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Veterinäramtes oder der Straße „Im Säckle“ beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers und Autodiebes geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07732 950660 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.