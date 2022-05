Während die Bewohner schliefen, sei der Unbekannte über die offenstehende Terrassentür in die Wohnräume des Hauses gelangt. Dort habe er aus zwei Geldbeuteln mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Im Anschluss habe der Täter noch mehrere Schubladen durchwühlt, bevor er das Haus wieder verlassen habe. Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter 07732/95066-0 in Verbindung zu setzen.