Unter dem Titel „Return of the Hausherren“ widmet das Stadtmuseum vom 17. Juli bis 7. Februar 2021 den Schutzpatronen der Stadt Radolfzell eine Kabinettausstellung. Dies teilte das Kulturbüro in einer Presseinformation mit. Anlass für die Ausstellung ist der Verkauf einer wertvollen, historischen Ofenkachel mit dem Bildnis der drei Hausherren und der Inschrift „S. Senesius m. S. Theopont m. S. Zeno. Der Statt Radhold-Zell Patronen oder sogenannte H. Haus-Herren deren Miracül-würkende H.H. Reliquien daselbst aufbehalten werden. 1738“.

Kachel taucht in Rotterdamer Auktionshaus auf

Die Kachel, die wohl ursprünglich zum Ofen eines wohlhabenden Hauses in Radolfzell gehört hat, tauchte Ende 2019 in einem Rotterdamer Auktionshaus auf. Gekauft wurde sie von einem Berliner Kunstsammler, der ursprünglich aus dem Bodenseeraum stammt. Als Leihgabe wird die Kachel nun dem Stadtmuseum für die Dauer der Ausstellung zur Verfügung stehen, bei der die Radolfzeller die vorübergehend heimgekehrten Hausherren bewundern können.

Undefinierte Vergangenheit erkunden

Der englische Ausstellungstitel ist eine Anspielung auf das deutsche Videospiel Return of Medusa, das 1991 für Amiga und Atari Konsolen erschien und in dem sich der Spieler in einer undefinierten Vergangenheit bewegt. Ebenso ungreifbar und mysteriös scheinen die Lebensgeschichten der Radolfzeller Hausherren, die die Geburt des Christentums im Chaos des zusammenbrechenden Römischen Reiches vorantrieben.

Dämonenbeschwörer und Zauberer

In Mauretanien und der antiken Stadt Nikomedia wurden sie nicht nur von Dämonenbeschwörern und von den Römern bedroht, die um ihre alten Götter kämpften. Sie waren auch Mordanschlägen von ägyptischen Zauberern ausgesetzt. In der Ausstellung laden Theopont, Senesius und Zeno die Besucher ein, in die Zeit um das Jahr 300 nach Christus einzutauchen, als sich mit der Antike ein Zeitalter verabschiedete, das die zwei größten Weltreligionen – Christentum und Islam – noch nicht kannte.

Informationen im Internet:

http://www.stadtmuseum-radolfzell.de