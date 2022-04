Auch die Teggingerschule beschäftigt der Krieg in der Ukraine, im Pausenhof haben sich die Schüler zum Peace-Zeichen für Frieden aufgestellt. Schülersprecherin Edonita Hajdari hat dazu diesen Text verfasst: „Militärische Konflikte gab es schon immer. Ob es auf der anderen Seite der Welt war, oder nahe bei Deutschland. In dieser Belastungssituation durfen wir die Kinder an unserer Schule nicht alleine lassen und mussen ihre Angste und Sorgen wahrnehmen.

Radolfzell Ein Friedenszug gibt Antworten Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund dessen entschloss sich die Teggingerschule Radolfzell, einen Akt des Friedens zu symbolisieren. Dieser Akt soll für alle Flüchtenden stehen, die sich in ihrem eigenem Land nicht mehr sicher fühlen, und für alle, die unter verschiedenerlei Gewalt leiden. Deswegen wurde ein Symbol des Friedens auf dem Pausenhof der Teggingerschule von der SMV organisiert, dass auch wir für den Frieden stehen und die militärischen Akte verurteilen. Alle Schülerinnen der Klasse 1 bis 10 nahmen an dieser Aktion teil.“ Bild: Teggingerschule