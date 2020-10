Der Radolfzeller Gemeinderat soll am Dienstag, 6. Oktober, eine Vergabeentscheidung zur Herstellung und Lieferung von Mittagessen für die städtischen Kindertageseinrichtungen und Schulen treffen. Nach dem Vorschlag der Stadtverwaltung soll ab Januar 2021 ein elektronisches Bestell- und Abrechnungssystem für tägliche Bestellungen eingeführt werden.

Essen soll nicht unnötig gekocht werden

Die Caterer sollen am Morgen eine Bestellübersicht erhalten und nur die bestellten Essen liefern. Dafür sollen die Eltern einen sogenannten Clickpreis zahlen, man geht von 18 bis 30 Cent pro Bestellung aus. Alternativ würden die Eltern wie bisher „eine Linie an bestimmten Tagen ohne Abwahl- und Änderungsmöglichkeit“ bestellen, heißt es in der Beschlussvorlage. „Dies hat zur Folge, dass möglicherweise mehr Essen produziert wird, als tatsächlich abgenommen wird und dieses trotzdem von den Eltern bezahlt werden muss.“

Kritik an mehreren Punkten

Ganz damit einverstanden ist der Gesamtelternbeirat der Kindertageseinrichtungen Radolfzell allerdings nicht. „Wir begrüßen, dass das Essen in der Menge passend zur Anzahl der Kinder produziert wird und nicht zu viel gekochtes oder nicht abbestelltes Essen weggeworfen wird“, schreibt der Beirat in einer Stellungnahme. Wobei es aus Sicht der Eltern „auch jetzt und in der Vergangenheit gar nicht zu einer solchen Verschwendung gekommen sein sollte, denn wenn ein Kind nicht in die Kita kommt, müssen dies die Eltern der Einrichtung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mitteilen.“ Das Essen werde dann abbestellt und müsse auch nicht von den Eltern bezahlt werden. Auch in den Schulen werden nach Wissen des Gesamtelternbeirats Kinder abgemeldet, wenn sie nicht zum Essen kommen.

Ein elektronisches Bestellsystem berge zudem die Gefahr, dass Eltern vergessen, für ihr Kind Essen zu bestellen oder dieses abmelden. Für Eltern, die die nötigen technischen oder sprachlichen Möglichkeiten nicht haben, müssen zudem Alternativen vorgehalten werden. Und der Clickpreis sei „für Eltern nicht akzeptabel“, es handle sich um eine versteckt Preiserhöhung. „Wir haben den Eindruck, dass hiervon ausschließlich die Stadtverwaltung profitiert“, heißt es in der Stellungnahme. Für Familien, die Sozialleistungen beziehen, müssen die Kosten aus Sicht des Gesamtelternbeirats der Kindertageseinrichtungen Radolfzell auch unbedingt übernommen werden.

Wichtig sei es ihm zudem, dass „diese Umstellung keinen erhöhten Personalbedarf in der Einrichtung verursacht“, weil etwa jedes Kind ein individuelles Essen erhalte und dieses mit mehr Aufwand von den Erziehern zugeordnet werden müsse. Vor der Entscheidung gegen oder für ein neues Bestellsystem sollten außerdem die Elternbeiräte der betroffenen Einrichtungen befragt werden. Bisher sehe man beim Gesamtelternbeirat der Kindertageseinrichtungen Radolfzell keinen Bedarf, das bestehende Bestellsystem zu ändern.