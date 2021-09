von Gerald Jarausch

Für Freunde der Musik hatte dieses Wochenende einiges zu bieten. Im Milchwerk fanden gleich drei Konzerte im Rahmen des dritten Musik-Festivals statt. Den Auftakt des Trios machte am Freitag die Formation „On Air“, deren Namen nach den Auftritten in der Fernsehshow „The Voice of Germany“ eigentlich Programm sein sollte. Daraus wurde jedoch (fast) nichts, denn die Pandemie ermöglichte den Künstlern seit rund 1,5 Jahren praktische keine Auftritte in der Öffentlichkeit. Entsprechend erleichtert präsentierte sich das Vokal-Quintett in Radolfzell.

Ein persönliches Programm

Die Spiel- und Singfreude war den Akteuren sichtlich ins Gesicht geschrieben. Der Auftritt war in zweierlei Hinsicht eine Premiere. Zum einen handelte es sich nach Auskunft von „On Air“ um das erste Live-Konzert nach langer Zeit und zum anderen präsentierten die zwei Sängerinnen und drei Sänger ihr neues Programm „Identity“. Auch hier sollte der Name einen Hinweis auf den Inhalt geben. „Das Programm ist noch persönlicher geworden“, ließen die Künstler wissen.

Für die Zuhörer im Radolfzeller Milchwerk ergab sich dadurch eine Mischung aus bekannten und vollkommen neuen Stücken, die „On Air“ zum besten gaben. Auch in Tempo und Intensität variierten die Lieder – von intensiv, ruhig getragenen Stücken bis hin zu All-Time Rockklassikern war alles dabei. Vor allem letztere vermochten das Publikum besonders in den Bann zu ziehen. Immer dann, wenn „On Air“ das Tempo anzog und bekanntere Stücke in ihrer ganz eigenen Version präsentieren, zeigte das Radolfzeller Publikum im Milchwerk Reaktionen. Wie scheinbar spielerisch mühelos das Quintett auch allseits bekannte italienische Schlager interpretieren kann, zeigte ein etwas zu offensichtlich arrangierter Zufall, bei dem Beleuchter Fabio aus der Crew von „On Air“ den Hauptinterpreten mimen durfte. Er schlug sich höchst achtbar in der Gegenwart seiner Auftraggeber.

Wenn man sonst noch jemanden aus der Reihe der Musiker hervorheben wollte, dann wäre das wahrscheinlich Patrick Oliver, der viele im Saal mit seinen Beat-Boxing Qualitäten überzeugte. Das sie alle viel von ihrem Wirken verstehen, zeigt schon ihre Vita. Bei allen fünf Akteuren handelt es sich um studierte Sänger.

Liebes- und Lebenslieder

Deutlich überschaubarer – weil kleiner vom Veranstalter angelegt – ging es am Samstagabend im Radolfzeller Milchwerk zu. Da hatten sich zwei Sängerinnen zu einem Clubkonzert angesagt. Anne Haigis, den meisten Besuchern wohl noch aus den 80er und frühen 90er Jahren ein Begriff, feierte in Radolfzell ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum.

Anne Haigis lieferte eine Retrospektive aus ihrer 40-jährigen Bühnenzeit ab. | Bild: Jarausch, Gerald

Nach 15 Studio- und Live-Alben konnte die in Rottweil geborene Sängerin aus dem Vollen schöpfen. Entsprechend retrospektiv gestaltete sich ihr Konzert. In einer Mischung aus deutsch- und englischsprachigen Liedern begab sie sich auf eine Zeitreise durch ihr musikalisches Leben. Und wer so lange auf den Bühnen der Welt steht, hat auch viel zu erzählen, wie die Zuhörer in Radolfzell bei ihrem Auftritt zu hören bekamen. So war unter anderem zu erfahren, dass der Bodensee in ihrer Kindheit das weiteste Reiseziel war und so ein Sehnsuchtsort fürs Leben werden sollte.

Das Ina Regen Duo erzeugte eine intensive Stimmung trotz weniger Zuhörer im Milchwerk. | Bild: Jarausch, Gerald

Als gleichberechtigte Partnerin bestieg anschließend Ina Regen samt ihrem Gitarristen Florian die Bühne. Aus dem 666 Kilometer (die Zahl war kein Omen) entfernten Wien angereist, präsentiere das Duo Liebes- und Lebenslieder, die oftmals ein nachdenklichen Charakter aufwiesen. Mit der feinen und zarten Stimme der oberösterreichischen Liedermacherin gelang es den beiden, eine intensive Stimmung unter den leider recht wenigen Zuhörern zu erzeugen.

Das Ina Regen Duo erzeugte eine gute Stimmung trotz weniger Zuhörer im Milchwerk. | Bild: Jarausch, Gerald

Unter normalen Umständen wäre ihre Anzahl wohl eher einem Kneipenkonzert zuzuordnen. Dem Auftritt selbst schadeten diese Umstände nicht. Ina Regen ließ nicht nur mehrfach wissen, dass sie ihren Beruf liebt und sich glücklich schätzt ihn ausüben zu dürfen, man merkte ihr diese Zufriedenheit auch immer während des rund 90-minütigen Auftritts an.

Annett Lousian auf der Bühne

Am Sonntagabend betrat dann Annett Lousian die Bühne des Musik-Festivals. Auch sie begeisterte das Publikum im Milchwerk mit einer Auswahl ihrer besten Stücke. Der SÜDKURIER wird über ihren Auftritt gesondert berichten.