Bei ihrem Rundgang über das Veranstaltungsgelände am Konzertsegel gab es viel zu sehen. Gerlinde Kretschmann, Frau des Ministerpräsidenten, staunte daher nicht schlecht, als sie sah, was Radolfzell an alten Traditionen zu bieten hat. Genau das zu zeigen, war die Intention der Veranstaltung „Radolfzell in Tracht“, die am vergangenen Samstag von 10 bis 18 Uhr an mehreren Orten in der Stadt stattfand.

Mit dem Programm fügte sich der Tag ideal in das von vielen Ausfällen geprägte Jahr der Radolfzeller Heimattage ein. Angesichts der guten Rahmenbedingungen mit sommerlichem Wetter und noch einmal gelockerten Eintrittsbedingungen zeigten sich die Veranstaltungsverantwortlichen daher erfreut über den reibungslosen Ablauf. Nina Hanstein von der Tourismus- und Marketing GmbH (TSR) hatte hinsichtlich des schönen Wetters ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen.

Die ganze Stadt voll bunter Trachten

Und so genoss auch Gerlinde Kretschmann den Tag am Bodensee. „Ich darf bei so einem schönen Wetter am Bodensee sein“, sagte sie zur Begrüßung am Konzertsegel. Sie lobte die Organisation der Stadt und das Engagement der örtlichen Vereine, ohne die es den Trachtentag in Radolfzell nicht gegeben hätte.

Denn die Trachtengruppe „Alt Radolfzell“ hatte maßgeblichen Anteil an der Ausgestaltung des Tages. Mit ihren Trachten waren sie am Samstag omnipräsent. Am Konzertsegel, im Stadtmuseum, in der Theateraufführung im Zunfthaus der Narrizella und an vielen anderen Punkten traf man auf Mitglieder des Vereins.

Die Aufführungen des Theaterstückes „Plaudereien aus dem Schatzkästchen der Vergangenheit“ von der Trachtengruppe Alt-Radolfzell im Zunfthaus der Narrizella waren am Samstag bei den Besuchern der Veranstaltung sehr gefragt. | Bild: Jarausch, Gerald

Ihre eigene Geschichte konnte man bei Aufführungen im Zunfthaus der Narrizella verfolgen. Dort wurden, wie es der Verein selbst nennt, „Plaudereien aus dem Schatzkästchen der Vergangenheit von der Trachtengruppe Alt-Radolfzell“ gezeigt.

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Trachtengruppe hatte Leiterin Romy Bromma viele Momente zur Entstehung der Gruppe in Szene gesetzt. Begleitet wurde die Aufführung von Tanzeinlagen der Kinder aus der Trachtengruppe. Mehr aus der Geschichte konnte man im Stadtmuseum erfahren. Zu festen Zeiten gab es Führungen durch die Sonderausstellung „Trachten Leben“.

Noch greifbarer wurde die Tradition auf dem Gelände des Konzertsegels. Dort sorgten Marktbeschicker sowie der Verein der „Freien Reichsritterschaft Sankt Georgenschild“ für eine historische Atmosphäre. In Vorführungen und Workshops konnte man sich hier verschiedene traditionelle Handwerkstechniken ansehen.

Ingrid Beck und Jutta Grothaus zeigen die Hohlspitztechnik, mit der die Radhauben für die Trachten angefertigt werden. | Bild: Jarausch, Gerald

Die Handwerker zeigten unter anderem, wie ein Spinnrad funktioniert oder, wie traditionelle Trachtenkleidung hergestellt wird. Besonders eindrucksvoll gestaltete sich hier zum Beispiel die Fertigung einer Radhaube wie sie auch die Frauen der Trachtengruppe tragen.

Die kunstvollen Gebilde entstehen in vielen Stunden größter Handfertigkeit, die nur noch von wenigen beherrscht wird. Kein Wunder, dass sich nicht nur Gerlinde Kretschmann von diesen Fähigkeiten beeindruckt zeigte: „Ich bin total begeistert. Die Tradition lebt hier in Radolfzell“, sagte sie nach dem Besuch der Stände. Sie erhielt vom Landesverband der Heimatlichen Trachtenverbände bei ihrem Rundgang eine Brosche mit Goldstickerei. Als Zeichen für ihre Verbundenheit zu den Heimat- und Trachtenvereinen der Region.