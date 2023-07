Immer wenn der FC 03 Radolfzell auf der Mettnau gegen andere Mannschaften antritt, dann verfolgen viele Fußballbegeisterte das Geschehen. Doch für Kinder kann so eine Veranstaltung trotz der Geschehnisse auf dem Platz durchaus schon einmal uninteressant sein. Dagegen hat der Club nun etwas getan: Am Rand des Mettnaustadions haben freiwillige Helfer aus den Reihen des Vereins und ein befreundeter Gartenbauer nun eine Fläche geschaffen, auf der sich die kleinen Besucher bestens austoben und vergnügen können. In Zusammenarbeit haben sie einen kleinen Spielplatz realisiert, der ausschließlich durch Spenden finanziert wurde.

Stadion auf Vordermann gebracht

„Wir wollen hier die Möglichkeit bieten für die Zusammenkunft der ganzen Familie“, erklärte dazu der neue Vereinsvorsitzende Stefan Salzborn, der seit Mai das Amt vom langjährigen Vorsitzenden Oliver Preiser übernommen hat. Zeitgleich fand ein Arbeitseinsatz im Stadion statt, um die Anlage generell in einen besseren Zustand zu bringen.

Spieler der ersten Mannschaft, Eltern und Mitglieder des Vereinsvorstands legten gemeinsam Hand an, um das Mettnau-Stadion auf Vordermann zu bringen. Es wurde gemäht, geschnitten und gesägt. Die Stadt Radolfzell übernimmt generell nur die Pflege der Spielfläche und des Randbereichs bis zu den Werbebannern.

Früher gab es schon einmal einen Spielplatz

Der neue Spielplatz wurde mit verschiedenen Geräten ausgestattet, um für jede Menge Kurzweil bei den Kindern zu sorgen. So sehen die Pläne ein Spielgerät mit Schaukel, eine Rutsche, Wippfiguren und etwas zum Balancieren und Klettern vor. Der Spielplatz wurde an einer Stelle errichtet, an der bereits in früheren Jahren schon einmal Gerätschaften zu finden waren. Diese waren jedoch im Lauf der Jahre mangels Nutzung verfallen und nicht mehr nutzbar.

Ein Zustand, den man bei FC Radolfzell nicht mehr hinnehmen wollte. „Ein Spielplatz gehört einfach dazu“, befand Stefan Salzborn, der mit der Umsetzung kurz nach seinem Amtsantritt damit umgehend ein Zeichen gesetzt hat.