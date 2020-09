Vier Jahre lang hat Anna Balicke auf ihren Andreas gewartet. Nun aber steht die Verlobung mit Friedrich an, denn von diesem erwartet sie ein Kind. Da taucht plötzlich der Kriegsheimkehrer Andreas Kragler wieder auf.

In der Regie von Waltraud Rasch entwickeln die Schauspieler des Theaters der Zeller Kultur einen bewegenden Abend, der dem Brecht-Stück über Krieg, Heimkehr und Revolution in hohem Maße gerecht wird.

Das Wiedersehen von Anna und Andreas. | Bild: Veronika Pantel

Dabei setzt Rasch auf wirksame Kontraste in der Personenführung: Das Heim und die Verlobungsfeier in der Picadillybar schildern anfangs die bürgerliche, scheinbar intakte Welt der Familie Balicke, wohingegen die aufgewühlte Stimmung anlässlich des Spartakus-Aufstandes im Berlin von 1919 die letzten Akte lebhaft und laut dominiert.

Bühne und Kostüme (Waltraud Trippe) sind schlicht, aber authentisch ausgestattet, Musikbeiträge der Brecht-Lyrik oder dem Volksgut entlehnt.

Darsteller zeigen großen Einsatz

Annas Vater, Karl Balicke, beschwört die Tochter, doch endlich der Verlobung mit Friedrich Murk zuzustimmen, da ihr Andreas im Krieg verschollen, sein Körper längst verfault sei. Herbert Pachmann gibt den geschäftstüchtigen Balicke mit energischem Strich, nur bei der Schnulze „Ich bete an die Macht der Liebe“ werden ihm die Augen feucht.

Seine stets Lebensweisheiten zitierende Frau Amalie (Barbara Limpricht) trauert zwar auch dem Andreas nach, will die Tochter aber auch gut versorgt wissen. In der Hosenrolle als Friedrich Murk entwickelt Ileana Förster mit großem Einsatz einen von sich überzeugten Aufsteiger und Kriegsgewinnler, der stolz auf seine Knopfstiefel und seinen englischen Anzug ist. Wenn er erst mit Anna verheiratet sei, werde er andere Saiten aufziehen.

Wirtshaus-Szene mit Kragler und den mit den Spartakisten sympathisierenden Arbeitern. | Bild: Veronika Pantel

Isabella Striffler spielt die Anna mit mädchenhafter Unsicherheit, die sich ganz dem Willen ihrer Umwelt unterwirft. Erst am Ende zeigt sie Stärke und bekennt sich zu ihrer Liebe. Sebastian Braun gibt den Journalisten und ausgleichenden Freund der Familie, Antonia Papagno glänzt in Nebenrollen, die wichtige Akzente setzen.

Unter die Haut geht das Spiel von Andreas Nitschke, der Kragler eindringlich darstellt: Stur, verbittert, verwirrt, vom Kriegstrauma gezeichnet und in abgerissener Kleidung taucht er auf der Verlobungsfeier auf. Für die Eltern Balicke gehört er zur Sorte „verwilderte, verlotterte, der Arbeit entwöhnte Abenteurer, denen nichts mehr heilig ist“.

Als Anna dem Kragler gesteht, dass sie schwanger ist, schließt er sich wütend den Spartakisten an, die das Berliner Zeitungsviertel stürmen und die demokratisch gewählte Regierung stürzen wollen. In der Kneipe der Aufständischen agieren die meisten Schauspieler in Doppelrollen als Wirt und aufgebrachte Arbeiter.

Draußen tobt der Spartakusaufstand: Szene in der Picadillybar. | Bild: Veronika Pantel

Artilleriefeuer klingen von fern, vom imaginären Fenster aus schauen sie der blutigen Niederschlagung der Spartakisten zu. Nur der rote Mond leuchtet nach wie vor hinter den Gardinen. Mit großem Können vermitteln die Akteure Brechts donnernde, wilde und ungeschliffene, aber stark bildhafte und mit Schlagzeilen aus der Zeitung gespickte Sprache, mit der der erst 24-Jährige nach der Uraufführung 1922 in den Münchner Kammerspielen als Dramatiker berühmt wurde.

„Glotzt nicht so romantisch!“

Kragler lässt schließlich die Revolution fahren: „Mein Fleisch soll im Rinnstein verwesen, dass eure Idee in den Himmel kommt. Seid ihr besoffen?“ In der stimmigen Inszenierung von Waltraud Rasch schlägt Kragler dazu die Trommel: Wütend, unrhythmisch, laut. „Glotzt nicht so romantisch“, schreit er wie besessen, wenn er endlich für sich den Schluss zieht: „Jetzt kommt das Bett. Das große, weiße, breite Bett.“ Arm in Arm geht er mit Anna ab.