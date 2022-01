Radolfzell vor 3 Stunden

Ein Relikt aus vergangenen Zeiten: Einblick in Radolfzells letzter Videothek

Marco Deichmeier betreibt nicht einfach nur eine Videothek in Radolfzell, es ist die Letzte ihrer Art. Trotz zahlreicher Streamingdienste sprechen viele Argumente auch im Jahr 2022 für den Verleih vor Ort, sagt Deichmeier. Er hat knapp 15.000 Filme in seinem Fundus, darunter viele seltene Perlen. Ein Geschäft, welches vielleicht aus dem Internet zurück in die Videothek wandern könnte, ist der Verleih von Erotik-Filmen.