Die Feuerwehr rückte im vergangenen Jahr so häufig wie noch nie aus. Einige Einsätze gab es für die Feuerwehrleute sogar zum ersten Mal. Der neue Kommandant Tobias Oechsle konnte allerdings noch mehr berichten

Rekordjahr für die Freiwillige Feuerwehr: Noch nie gab es in der 161-jährigen Geschichte der Gesamtfeuerwehr Radolfzell so viele Einsätze wie im vergangenen Jahr. Waren es zuvor etwa 200 pro Jahr, so verzeichnet die Freiwillige Feuerwehr Radolfzell