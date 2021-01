von Natalie Reiser

In diesem Winter ist in Radolfzell und Umgebung so viel Schnee gefallen wie seit vielen Jahren nicht mehr. Während die einen sich darüber freuten, waren die Schneemassen für andere eher beunruhigend. Für manche Fußgänger und Autofahrer gab es mancherorts kein Durchkommen. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Markelfingen entspann sich eine Diskussion über nicht geräumte Straßen und die Schneeräumpflicht.

Sieben Tage lang nicht geräumt

Markelfinger Bürger seien deswegen auf ihn zugegangen, berichtete Ortschaftsrat Andreas Danner. Sie hätten beklagt, dass einige Straßen in Markelfingen auch sieben Tage nach dem großen Schneefall nicht geräumt gewesen seien. Ortsvorsteher Lorenz Thum war das Problem bekannt. Der Gemeindearbeiter sei erkrankt und habe nicht räumen können. Auf Anfrage bei der Stadtverwaltung sei ihm gesagt worden, es werde getan, was möglich ist. Doch aufgrund des außergewöhnlich starken Schneefalls konnten die Räumarbeiten nicht überall stattfinden.

Pflichten für Bürger Auf ihrer Internetseite informiert die Stadt Radolfzell, dass Gehwege von Montag bis Samstag ab 7 Uhr, sonn- und feiertags ab 8 Uhr geräumt sein müssen. Wenn danach Schnee fällt oder Eisglätte eintritt, muss erneut geräumt werden. Um 21 Uhr endet die Schneeräumpflicht. Zum Streuen auf den Gehwegen wird Splitt, Sand oder Asche empfohlen.

Eine ähnliche Situation stellte sich auch an manchen Punkten in Radolfzell dar. In einzelnen Sackgassen oder wenig befahrenen Nebenstraßen der Kernstadt kam tagelang kein Schneeräumfahrzeug vorbei. Andreas Blum berichtete, auch in Singen habe es dieses Problem gegeben. Eventuell sollten Räumarbeiten künftig an externe Unternehmen vergeben werden, führte Thum weiter aus. Peter Blum erklärte, auch Hausmeisterdienste seien den Schneemassen nicht Herr geworden, insofern halte er eine Vergabe nach extern für wenig zielführend. Andreas Danner verwies darauf, dass ebenso wie für Privatpersonen auch für Städte und Gemeinden eine Schneeräumpflicht bestehe. Dirk Graf stimmte zu. Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen. Doch im Schadensfall müsse die Stadt haften.

Pflichten der Kommune Für den Winterdienst stehen den Technischen Betrieben 18 Fahrzeuge zur Verfügung. Den Zustand der Straßen, Brücken und Wege meldet ein Mitarbeiter ab 4 Uhr morgens an die Einsatzleitung. Bei Schneefall werde der Winterdienst dokumentiert, sodass festzustellen ist, welche Straßen geräumt wurden. (rei)

Auf ihrer Internetseite informiert die Stadt, dass die Mitarbeiter ab 4 Uhr zu Kontrollfahrten aufbrechen. Setze nachts starker Schneefall oder Glätte ein, entscheide der Einsatzleiter der Technischen Betriebe, wie viele Kollegen und Fahrzeuge benötigt werden. Es stünden 18 Fahrzeuge für den Winterdienst zur Verfügung. „Damit sind wir gut aufgestellt“, wird Ralf Wiedemann in dem Bericht zitiert.

Warnt vor herabfallenden Ästen: Sandra Sawicki. Es sei ratsam, einige Gehwege zu sperren, sagte sie. Ortsvorsteher Thum sagte bereits Abhilfe zu.

Abschließend wies Sabrina Sawicki darauf hin, dass die Äste einiger Bäume im Markelfinger Oberdorf unter der Schneelast gebrochen seien und Gehwege versperrten, andere drohten noch zu brechen, wieder andere verdeckten Straßenlaternen. Es sei ratsam, einige Gehwege zu sperren, sagte sie. Dies sei bereits gemeldet und werde erledigt, klärte Ortsvorsteher Lorenz Thum auf.