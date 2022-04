von Georg Lange

Der Markelfinger Dorfbrunnen ist einmal mehr eine Attraktion. Mit saftig grünen Thuja-Zweigen und rund 3000 bunt bemalten Eiern hat er sich in einen farbenprächtigen Osterbrunnen verwandelt. Bis nach Ostern wird er in der Mitte des Dorfes ein Ort der Begegnung und Besinnung sein.

Radolfzell Am Tag, als Klaus Liebsch starb Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind dankbar und glücklich, dass wir trotz der schwierigen Zeit Momente der Freude und des zwanglosen Zusammenseins erleben dürfen“, so Ortsvorsteher Lorenz Thum bei der Weihe des Osterbrunnens mit etwa 100 Besuchern. „Diese Momente haben wir Menschen zu verdanken, die stets bereit sind, Glücksgefühle zu erzeugen.“ Thum bezog sich dabei auf die vielen Helfer, die den Brunnen dekorierten.

Ein Ort voller Symbolkraft

Mit einem Blick fürs Detail hob der Maler und Dichter Bruno Epple in einer Rede die Symbolkraft des Osterschmucks hervor: Durch die farbenfrohe Osterdekoration verwandle sich der Brunnen zu einem Ort voller Symbolkraft.

Die Thuja gilt als Lebensbaum, die Eier als Zeichen der Wiedergeburt und der Brunnen als ein Leben spendender Quell. Vikar Christian Schätzle erbat den Segen für den geschmückten Brunnen, dessen Wasser die Menschen beleben und reinigen solle.

Radolfzell Stadt will den Klimaschutz mit neuem Konzept angehen Das könnte Sie auch interessieren

Für Bruno Epple ist schon das Einsammeln der Eier aus dem Strohgehege ein Erlebnis. Dabei spürt er ein warmwohliges Ei aus behaglicher Nestwärme. Dazu die Form: Ein wohltuendes Oval, dass aus der Kugel herausgewachsen ist.

Von der Wiege bis zum Grab

In einem Ei ruhe das keimende Leben, das die Menschen als Symbol verstehen würden. Verliere es diese Symbolkraft, so werde es zum bloßen Nahrungsmittel, mahnte Epple. Für ihn ist das Ei ein Symbol der Fruchtbarkeit männlicher und weiblicher Lebenskraft in einer Synthese von Empfangen und Geben.

Dessen Verschenken sei ein Zeichen von Gemeinsamkeit und Einigkeit. Da es Leben enthalte, sei es auch ein Symbol des Gedeihens, der Gesundheit und des Heils. Ein Ei sei in die Wiege wie auch in das Grab gelegt worden. Als Zeichen für Wiedergeburt und Auferstehung.