Radolfzell vor 1 Stunde

Ein Musiker aus Radolfzell ist zusammen mit seiner Band in Tadschikistan gestrandet

Letzten Sommer hat die Band Treptow bei Rock am Segel am Radolfzeller Seeufer gespielt. Die Konzerte diesen Sommer sind abgesagt. Die Band hängt zusammen mit einem befreundeten Musiker in Tadschikistan fest. Nach einer Tour wurde wegen des Coronavirus der Flughafen in Duschanbe geschlossen. Wann die drei wieder zurück nach Deutschland können ist völlig unklar. Für sie wird es keine Rückholaktion geben.