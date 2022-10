von Marina Kupferschmid

Nach fast drei Jahren Pause gibt es am Sonntag, 16. Oktober, um 15.30 Uhr am Rathaus-Pavillon ein Wiedersehen mit Canti Nova, dem Chor des Gesangvereins Eintracht Böhringen. Sein letzter Auftritt war im Oktober 2019 beim Abschiedskonzert des Gemischten Chors, der sich auflöste. Dann kam im Folgejahr Corona.

Gemeinsames Singen geht nicht über das Internet

Man habe zwar versucht, 2020 und 2021 die Zeit mit Online-Proben zu überbrücken, aber, so der Vorsitzende Manfred Büchner: „Das war ja kein richtiges gemeinsames Singen, als jeder für sich vor seinem Bildschirm probte.“ Richtig los mit Präsenzproben ging es erst in diesem Jahr wieder. Vier Abgänge von Sängerinnen und Sängern konnten glücklicherweise durch vier Neuzugänge ausgeglichen werden, so dass der Chor aktuell wieder 22 Mitglieder zählt.

Noch vor Corona hatte es einen Chorleiterwechsel gegeben. Seit 2020 ist Jochen Meiers aus Engen Chorleiter von Canti Nova. „Wir sind sehr froh über die Wahl. Mit seiner ruhigen, bedächtigen Art und mit viel Humor und Esprit ist es ihm gelungen, wieder die nötige Konstanz in den Chor zu bringen und die Stimmen zu stabilisieren“, erklärt Manfred Büchner.

Wollen Lust machen, beim Chor mitzusingen

Unter dem Motto „Canti Nova singt wieder“ bietet der A-cappella-Chor englische und deutsche Stücken dar – Lieblingshits aus verschiedenen Jahren. „Vor allem wollen wir Lust machen, bei uns mitzusingen“, unterstreicht der Vorsitzende und lädt Interessierte ein, einfach einmal bei den Proben dienstags von 20-21.30 Uhr im Rathaus-Pavillon vorbeizuschauen.

Schon lange einmal wollte man den Hummelsummer-Kincerchor für ein gemeinsames Konzert gewinnen, was bisher aber an den abendlichen Konzertterminen scheiterte. Bei diesem Nachmittagskonzert klappt es. Rund 50 Grundschulkinder gehören den Hummelsummern unter Leitung von Rainer Dost normalerweise an. Kurz nach Schuljahresbeginn wird sich der Chor etwas kleiner präsentieren. Dost begleitet mit Gitarre, einige Kinder spielen auf einfachen Instrumenten dazu. Bei Regen wird das Konzert in den Rathaus-Pavillon verlegt.