Es ist eine lange Zeit bei der Stadtkapelle, auf die Wolfgang Riester zurückblickt: Vor 55 Jahren trat er dem Verein bei. In unserer Serie „Gesichter der Stadtkapelle“ erzählt er, was er alles schon erlebt hat.

Mit 55 Jahren Zugehörigkeit ist Wolfgang Riester der dienstälteste Musiker in den Reihen der Stadtkapelle. In diesem Jahr wird er zum 54. Mal das Hausherrenfest als Mitglied der Stadtkapelle erleben. Den Weg in den Kreis der erlauchten Musiker trat