Das Programm ist komplett. Und es wird auch noch sehr rockig. Als letzte Künstler für das diesjährige Milchwerk Musik Festival bestätigt wurden die wohl bekannteste Metallica-Tribute Band SAD aus Italien und die Band Audesno. Am Mittwoch, 6. September, werden sie den Auftakt des Festivals geben.

Fanclubs haben der Band ihr Gütesiegel gegeben

Die Metal-Legenden von Metallica in ihrem Sound und ihrer Show zu imitieren, sei sicherlich eine der schwersten Aufgaben, der sich eine Tribute Band stellen könne, so der Veranstalter Wolfgang Frey von Live Stage Entertainment. Aber SAD würden dies bravourös meistern.

2007 wurden SAD von Zonametallica, dem offiziellen italienischen Metallica Fan Club, zur besten Metallica Tribute-Band gekürt. 2008 erhielt die Band den Ritterschlag, als sie von Metallicas US-amerikanischen Fanclub Metclub anerkannt und autorisiert wurde. Auch wenn es nicht die echten Superstars von Metallica sind, näher kommt man der energiegeladenen Live-Show wohl selten.

Mit dabei an dem Abend sind echte Lokalhelden. Die Classic Rock Band Audesno, rund um den Sänger Paddy Strobel, bekannt aus der TV-Sendung Voice of Germany, ist seit fast zehn Jahren in der Region und ganz Deutschland unterwegs und spielt Lieder von Led Zepplin oder Deep Purple. Der Auftakt des Milchwerk Musik Festivals wird also laut.

Das Programm ist nun komplett

Auch das restliche Programm des Festivals kann sich sehen lassen. Am Donnerstag, 7. September, tritt die A-capella-Band Les Brünettes auf. Am Freitag, 8. September, wird Ben Zucker mit seiner intensiven Stimme das Publikum verzaubern. Am Samstag, 9. September, kommt die Ban ClockClock, die jeder schon mal im Radio gehört hat, nach Radolfzell. Beim letzten Konzert am 10. September tritt Max Giesinger auf. Die Auftritte beginnen um 20 Uhr. Karten gibt es im Internet unter www.milchwerk-musik-festival.de.