von Paula Richter

Ein Jahr nachdem in der Stadt die „Klimakrise Radolfzell aktiv“ ins Leben gerufen wurde, ziehen die Aktivisten von Fridays for Future Radolfzell bei einer Mahnwache vor dem Rathaus Bilanz. Diese fällt ernüchternd aus: „Viel zu wenig ist passiert,“ sagt Sprecherin Carolina Groß. Mit Plakaten, Masken und Sicherheitsabstand wollen die Jugendlichen deutlich machen, dass die Klimaschutzbemühungen der Stadt nicht ausreichend sind. Der Klimaschutz dürfe durch Corona nicht an Bedeutung verlieren, so Groß.

Vor einem Jahr unterbreitete die Organisation dem Gemeinderat ihre Maßnahmenliste. Einige dieser Maßnahmen sei man schon angegangen, berichtet die Schülerin. Man wisse die gute Zusammenarbeit mit der Stadt zu schätzen. „Im Gemeinderat hat ein Umdenken stattgefunden. Doch so Vieles läuft nach wie vor falsch,“ sagt Groß.

Das Auto auch mal stehen lassen

Der Mut zum tatsächlichen Handeln fehle oft noch. „Wenn man statt des Autos den Zug oder sogar das Fahrrad nimmt, hat man schon geholfen“, betont Groß. Ohne aktive Mithilfe der Stadt sei ein kollektives Umdenken aber schwierig. „Natürlich nimmt man zum Einkaufen lieber das Auto, wenn man das Fahrrad nirgendwo abstellen kann,“ sagt Celia Stoltze und spielt damit auf die nach wie vor fehlenden Fahrradparkplätze in der Stadt an.

Auf das kommende Jahr sind die Mitglieder von Fridays for Future Radolfzell allerdings sehr gespannt. Sie sehen sich noch immer als eine der treibenden Kräfte hinter den Umweltbemühungen in Radolfzell und sind motiviert für neue Aktionen.

Mehr Bäume auf öffentlichen Flächen

Eine ihrer Forderungen für die Zukunft: die Initiierung eines Bürgerprojekts für Photovoltaik-Anlagen und die Bereitstellung öffentlicher Flächen zur Pflanzung von Obstbäumen ein. „Viele haben begriffen, dass es die Klimakrise wirklich gibt. Jetzt muss man nur noch handeln,“ betont Carolina Groß. Die Mitglieder würden sich wünschen, dass man die Klimakrise so ernst nehme wie die Corona-Pandemie. „Es gibt sie, sie ist Menschen-gemacht, und wir Menschen müssen jetzt aktiv gemeinsam gegen sie vorgehen“, so Groß.