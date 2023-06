Anwohner der Löwengasse haben am Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr, die Feuerwehr Radolfzell alarmiert, weil aus einem Gulli Rauch aufgestiegen sein soll. Dies teilte die Feuerwehr mit.

Nach Entfernung des Gullideckels sollen die Einsatzkräfte im Schmutzfangkorb eine große Menge an Zigarettenstummeln entdeckt haben, die offenbar durch eine noch glimmende Kippe in Brand gesetzt worden waren. Mit einem Kleinlöschgerät war die Angelegenheit schnell erledigt, so die Feuerwehr. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge mit sieben Kräften.