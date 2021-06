Die Fasnacht hat zwar dieses Jahr Pause gemacht, nicht aber die Aktion „Narr mit Herz“, die jedes Jahr Geld für Radolfzeller Kindertageseinrichtungen sammelt. Kappedeschle Philipp Weidele und Narrebolizischt Alan Poëzevara haben ohne Narrentreffen, ohne Umzüge und eigentlich ohne alles 629 Bändel verkauft und so die stolze Summe von 2021 Euro eingenommen.

Noch nie bekam ein Kindergarten so viel Geld

Weil sie mit weit weniger Spenden gerechnet haben, hatten sie im Vorfeld nur einen Kindergarten, das Kinderhaus Böhringen, als Empfänger des Geldes ausgesucht. „Wir haben noch nie eine solche Summe an nur einen Kindergarten überreichen können“, sagt Philipp Weidele während der Übergabe an Lunara Kinn, die Leiterin des Kinderhauses.

Fasnachter aus ganz Radolfzell und der weiteren Region haben die Aktion trotz allem auch in diesem Jahr unterstützt. „Ich habe sogar ein Bändel nach Tübingen geschickt“, so Weidele. Alan Poëzevara hatte Bestellungen aus Bad Dürrheim und Meßkirch, wo befreundete Zünfte bei der Spendenaktion mitmachen. Mit dem Geld wolle man den Kindertageseinrichtungen ein kleines Extra ermöglichen, was im normalen, meist engem Budget, nicht möglich wäre, sagt Weidele.

Kinderhaus-Leiterin Lunara Kinn möchte auf jeden Fall die Kinder in die Entscheidung, was mit dem Geld passieren soll, einbeziehen. Doch ein paar Ideen hat sie schon, wie die Spende investiert werden soll: „Wir bräuchten Spielsachen für die Gruppe der Kinder unter drei Jahren und für den Forscherbereich der Vorschulkinder“, so Kinn.

Zur Spendenübergabe gesellte sich an diesem Nachmittag auch Lore Sieber, die in direkter Nachbarschaft zum Kinderhaus Böhringen wohnt. Während des Baus der Einrichtung hat sie regelmäßig Fotos vom Fortschritt der Arbeiten gemacht und zu einem Album zusammengestellt. Dieses wollte sie ebenfalls der Kindergartenleitung überreichen.