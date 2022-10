Es war ein Unglück mit verheerendem Ausmaß: In der Nacht auf den 20. Mai 1992 entstand bei einem Brand in Radolfzell ein Millionenschaden an einem Gewerbegebäude, 166 Feuerwehrleute waren damals im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Marco Muscella erinnert sich noch an die Katastrophe, bei der sein Geschäft, die Warenbörse, vollständig zerstört wurde.

Der Alarm ging um kurz nach 1.30 Uhr ein

Seit 1985 führt er das Geschäft, das 1992 in der Zeppelinstraße neben dem heutigen Baumarkt Toom stand. Wie er berichtet, sei das Feuer ausgebrochen, nachdem ein Jugendlicher in angetrunkenem Zustand in die Warenbörse eingestiegen war und dort mit einem Feuerzeug hantierte. „Einen Tag vorher haben wir sehr viele Seidenkleider abgeholt. Das ist dann alles abgebrannt.“ Er selbst sei damals gar nicht in Radolfzell gewesen: „Ich war in der Nacht in Mannheim und habe Pflanzen abgeholt. Erst gegen zwei bis drei Uhr morgens bin ich zurückgefahren.“

Da war das Unglück bereits geschehen: Wie der SÜDKURIER am 21. Mai 1992 berichtete, ging um kurz nach 1.30 Uhr morgens der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell ein. Im vorderen Bereich der Warenbörse sei der Brand ausgebrochen, rasend schnell hätten sich die Flammen auf die südlichen Teile des Gewerbeareals ausgebreitet. Völlig zerstört wurden in der Folge laut dem Bericht nicht nur die Warenbörse, sondern auch ein Baumarkt, eine Gaststätte, Spielothek sowie Lagerräume hätten Teilschäden erlitten. Mehrere Lager- und Gewerberäume sowie eine Garage konnten jedoch weitgehend gehalten werden.

„Unwesentlich beschädigt“ worden seien durch Hitze und Funken auch ein gegenüberliegendes Haus und zwei Anwesen in der Herrenland- und Eisenbahnstraße. Ein rasches Eingreifen der Werksfeuerwehr von Schiesser habe jedoch Schlimmeres verhindert.

Zerstörung trotz großem Feuerwehreinsatz

Marco Muscella erinnert sich noch an die Rauchwolke, die er bei seiner Rückkehr nach Radolfzell schon von der Autobahn aus gesehen habe. Als er am Brandort ankam, sei ihm bereits ein Feuerwehrmitglied entgegen gekommen, „und hat gesagt, dass von der Warenbörse nichts übrig geblieben ist“.

Dabei waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, um die Flammen zu löschen: Wie der SÜDKURIER schrieb, erreichten in kurzer Zeit Löschgruppen- und Tanklöschfahrzeuge sowie eine Drehleiter der Radolfzeller Feuerwehr die Einsatzstelle. Und auch andere Wehren eilten zur Hilfe, unter anderem aus Singen mit einer weiteren Drehleiter und einem weiteren Löschzug sowie aus Konstanz mit einem Gerätewagen für Atemschutz. Über 160 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen.

Probleme mit Wind und Wasser

Doch laut dem Bericht gab es gleich mehrere Umstände, die die Löscharbeiten erschwerten. Zum einen erklärte der heutige Radolfzeller Feuerwehrkommandant Helmut Richter, der damals die Einsatzleitung übernommen hatte, es habe Probleme bei der Löschwasserversorgung gegeben. „In der Tat neigte sich die Kapazität des aus Hydranten entnommenen Löschwassers bald dem Ende zu, auch der Mühlbach begann durch die starke Wasserentnahme zu versiegen“, schrieb auch der SÜDKURIER.

Zum anderen sah Richter damals aber auch die Windverhältnisse, die Bauweise der Gebäude und brennbare Stoffe in den Räumlichkeiten als wesentliche Gründe für eine schnelle Ausbreitung des Feuers.

„Es war schon erschreckend“

Am Tag nach dem Brand schätzte Helmut Richter den entstandenen Schaden auf mindestens fünf Millionen D-Mark. Marco Muscella, der 1992 eine Familie mit zwei kleinen Kindern zu versorgen hatte, verlor in den Flammen sein gesamtes Geschäft. „Es war schon erschreckend“, sagt er. „Bei einem Brand verliert man alles, bis zum Kugelschreiber.“

Doch Muscella hatte Glück. „Unser Vermieter ist uns sehr entgegen gekommen“, erinnert er sich. „Dem danke ich heute noch.“ Und auch die Stadt Singen half. Sie habe ihm in der Julius-Bührer-Straße eine Lagerhalle zur Verfügung gestellt. „Und da fing es wieder von Null an.“ Die Situation sei schwer gewesen, aber er habe Händler gefunden, die ihm Ware lieferten. „Und es gab auch einen riesigen Aufschwung durch die Wende.“ Auch habe sich die Neueröffnung der Warenbörse recht schnell herumgesprochen.

Auf diesem Parkplatz war vor dem Brand die Warenbörse zu finden. | Bild: Marinovic, Laura

Neue Heimat nur wenige Meter neben dem Brandort

„Ich hätte nie gedacht, dass wir uns wieder auf die Beine stellen können“, gibt Marco Muscella zu. Aber es gelang ihm dennoch, sein Geschäft trotz des verheerenden Brandes wieder aufzubauen. Von der Julius-Bührer-Straße sei die Warenbörse erst innerhalb Singens umgezogen und dann nach Radolfzell zurückgekehrt. Seit 2012 ist sie nur wenige Meter vom ursprünglichen Standort in der Zeppelinstraße entfernt, wo mittlerweile ein Parkplatz zu finden ist.