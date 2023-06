Mit dem Internationalen Tag hat die Stadt Radolfzell am Wochenende ein weiteres Mal ein Fest der Begegnung gefeiert. Am Konzertsegel kamen bei sommerlichen Temperaturen viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen zusammen, die in Radolfzell eine Heimat gefunden haben. Immerhin stammen rund 5000 der insgesamt 32.000 Radolfzeller Bürger aus anderen Nationen.

Gute Laune und Austausch

Die Stadt veranstaltet aus diesem Grund seit über 25 Jahren den Internationalen Tag, um miteinander in Kontakt zu kommen. Die kulturelle Vielfalt in der Stadt am Bodensee spiegelte sich an dem Veranstaltungstag auf verschiedene Art wider. So sorgte ein umfangreiches Kulturprogramm mit etlichen Auftritten für jede Menge Kurzweil auf dem Gelände vor dem Konzertsegel. Mit Musik und Tanz präsentierten sich die teilnehmenden Nationen und Bevölkerungsgruppen den ganzen Tag lang bis hin zum Abschlusskonzert am Abend, bei dem die kubanische Musikgruppe „Son Pa Ti“ auch dieses Mal wieder für viel gute Laune sorgte.

Radolfzell Radolfzeller Veranstaltungskalender 2023 ist voll – aber ein Angebot wird es nun nicht mehr geben Das könnte Sie auch interessieren

Insbesondere die kulinarischen Spezialitäten aus den teilnehmenden Ländern locken jedes Jahr viele Besucher an das Konzertsegel. Ganze 13 Stände waren mit Speisen aus Afghanistan, Indien, Italien, Sri Lanka, Syrien, der Türkei, der Ukraine und aus Ungarn vor Ort, um die Besucher mit ihren Spezialitäten zu versorgen.

Dichtes Treiben beim Internationalen Tag am Radolfzeller Konzertsegel. | Bild: Jarausch, Gerald

Vielfalt greifbar machen

Für Bürgermeister Simon Gröger, der gegen 14 Uhr die Veranstaltung offiziell eröffnete, ist der Internationale Tag in Radolfzell allerdings mehr, als das reine Vergnügen des gemeinsamen Miteinanders. „Wir schmecken und spüren, dass unsere Stadtgesellschaft durch die kulturelle Vielfalt enorm an Attraktivität gewinnt. Durch verschiedenste Denkweisen, Bräuche, Feste und kulinarische Gewohnheiten wird sie lebendig und abwechslungsreich“, stellte er dabei fest. Diese Vielfalt war bei der Veranstaltung förmlich greifbar. Hier mischten sich die verschiedenen Nationen und man kam unweigerlich miteinander ins Gespräch.