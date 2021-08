von Marina Kupferschmid

Das viertägige Böhringer Scheunen-Kunstspektakel mit dem Namen 7:78 Ortszeit geht in diesem Jahr vom 30. September bis 3. Oktober in die vierte Runde. Als Ortsteil-Projekt zu den Heimattagen ist es in diesem Jahr noch größer geplant als bisher.

Initiatorin Victoria Graf kündigt insgesamt 40 Künstler aus der Region, aber auch darüber hinaus, an. Sie werden ihre Arbeiten in den leerstehenden Gebäuden in der Fritz-Kleiner-Straße zeigen. Neu hinzu kommt das Eckhaus Fritz-Kleiner-Straße/St. Nikolaus-Straße, das in den Fünfzigern und Sechzigern als allererster, noch von Ordensschwestern geführter Kindergarten im Ort und zuletzt als Wohnhaus diente.

Ein weiteres Gebäude in der Fritz-Kleiner Straße wird anlässlich der Ortszeit zum Kunstort. Hier war in den 50er- und 60er-Jahren der erste Kindergarten von Böhringen beheimatet. Von links: Victoria Graf, Pfarrer Heinz Vogel und Axel Reinhard Böhme. | Bild: Marina Kupferschmid

Alte Gemäuer dienen Kunstprojekt

„Nachdem das Haus nicht mehr zu sanieren ist, werden wir es demnächst abreißen lassen und das Gelände einebnen“, so Pfarrer Heinz Vogel, Leiter der Seelsorgeeinheit St. Radolt bei einem Ortstermin mit Künstlern. Spontan hatte er deshalb die alten Gemäuer auf Victoria Grafs Anfrage hin für das Kunstprojekt zur Verfügung gestellt.

„Die Räumlichkeiten sind von der Größe her sensationell und können von den Künstlern bis in den Speicher hinauf genutzt werden“, freut sich die Organisatorin. Doch damit nicht genug. Pfarrer Vogel öffnet erstmals auch die St. Nikolaus-Kirche für die Kunst.

Lichtprojektionen in der Kirche

Zum einen wird Axel Reinhard Böhme dort ein Sandrelief auf dem Boden schaffen, das an die Decke projiziert wird und durch Licht aus verschiedenen Richtungen immer neue Bilder entstehen lässt. Zum anderen wird es in der Kirche Barock am See zu hören geben, dargeboten von Andreas Jetter, Steffen Schwartz, Christina Burchardt und Bruno Krewitsch.

Neu ist auch die sogenannte Baumbühne im Garten des Pfarrzentrums, wo das Improtheater Konstanz spielen wird. Hinzu kommen sechs Aufführungen des Theaterstücks Kreuz mit den Heiden von Susanne Breyer. Das Stück basiert auf dem Roman Ekkehard von Joseph Victor von Scheffel, der unter anderem die Christianisierung des Hegaus und der Bodenseeregion beschreibt.

Bekannte Besetzung

Die Kulturpädagogin und Regisseurin aus Rielasingen konnte hierfür neben Tom Albrecht aus Worblingen den bekannten Schauspieler und Synchronsprecher Jo Vossenkuhl aus München gewinnen. Und am Milchhäusle werden in diesem Jahr verschiedene Bands aus der Region für ein vielfältiges Musikprogramm sorgen.

Einzug in die „7:78 Ortszeit Heimat“ wird zudem die Aktion Kulturgesichter halten. Sie gehört zur bundesweiten Initiative der Veranstaltungsbranche Ohne uns ist es still. Über 50 der in Kooperation mit dem Kulturladen Konstanz und der Gems Singen fotografierten Gesichter aus der Region werden zu sehen sein.

Ein Haus voller Gesichter

„Wir werden Foto-Plakate drucken, ein ganzes Haus damit tapezieren und die Gesichter mit Beamer an eine Außenwand projizieren“, schildert Victoria Graf ihren Plan. „Und als weitere Besonderheiten des großen Kulturevents kündigt sie einen sogenannten Mirror-Room an – eine begehbare Kunstinstallation mit Spiegeln und angepasster Beleuchtung.

„Es gibt so viel Interessantes in diesem Jahr, das wird unbeschreiblich spannend“, versichert sie. Viele neue Künstler seien dabei – junge Wilde im alten großen Kuhstall, aber auch renommierte Künstler wie beispielsweise Ross Henriksen.

Kunstwerke überall

Große Formate, Installationen und Skulpturen werden wieder in Scheunen, Wohnhäusern, Ställen und auf der Straße ihren Platz finden, unter anderem neu: Landart in einem der Gärten, Lichtkunst und Fotografie im Schlachthaus.

“Selten prallen Ästhetik und Vergänglichkeit so aufeinander wie hier. Das Alte und Verfallene wird interessant, neu und schön anzusehen. Farbiges Licht und Schatten machen die alten Mauern zu Gemälden. Menschen und Musik hauchen den todgeweihten Gebäuden neues, vibrierendes Leben ein“, beschreibt Victoria Graf die bevorstehende Szenerie.

Ortskern aus Inspirationsquelle

„Der ganze Ortskern wirkt inspirierend, weil er durch die Ausstellung zu einem neuen Wert findet. So wird man ihn nie wieder sehen“, macht sie klar, „ weil jede Ortszeit anders ist und irgendwann alles hier abgerissen wird.“

Victoria Graf ist auch in diesem Jahr entschlossen, den Kulturevent „durchzuziehen“. Schon im vergangenen Jahr war das geforderte Hygienekonzept für sie ein „Riesen-Aufriss“. „Dieses Jahr sind viele geimpft und wir haben ein weitläufiges Gelände, auf dem Abstände eingehalten werden können. Hoffen wir, dass alles klappt“, sagt sie.