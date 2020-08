Noch ist die Fläche an der Ecke zum Haupteingang in das neue Ärztehaus in der Haselbrunnstraße in Radolfzell nicht vermietet. Im Bauantrag war die Fläche im Erdgeschoss als „Büro und Dienstleistung“ ausgewiesen. Für diese Dienstleistung aus dem Gesundheitsbereich hat der Investor, die BHS Bodensee Städtebau GmbH, zuerst einen Optiker, einen Hörgeräte-Akustiker, ein Sanitätsfachgeschäft oder einen Physiotherapeuten als Mieter gesucht. Diese Suche sei erfolglos geblieben.

Eingabe an den OB

Jetzt will der Investor eine Nutzungsänderung für die rund 100 Quadratmeter, um dort ein Café oder ein Bistro einzurichten. Ein Betreiberehepaar will die BHS bereits an der Hand haben. Auch die anderen Mieter im Haus würden diese Entwicklung unterstützen, heißt es in einer Eingabe an Oberbürgermeister Martin Staab: „Für die Patienten des Hauses und für die über 60 Mitarbeiter wäre es eine gute Möglichkeit zur Einnahme einer kleinen Mahlzeit.“ So sei ein Frühstück nach nüchterner Blutabnahme, ein Imbiss in der Mittagspause oder ein Kaffee während der Wartezeit hoch willkommen.

Doch für diese Nutzungsänderung braucht der Bauherr eine Mehrheit im Gemeinderat. In einem ersten Anlauf ist die BHS mit ihrem Antrag noch nicht erfolgreich gewesen. Die Nutzungsänderung ist nur als Tagesordnungspunkt in einer „elektronischen Sitzung“ den Stadträten in einem Umlaufverfahren vorgelegt worden. Eine positive Entscheidung wäre nur bei Einstimmigkeit erfolgt. Aber die CDU-Fraktion hat Widerspruch eingelegt.

Widerspruch aus grundsätzlicher Erwägung

Dieser Widerspruch richtet sich nicht gegen den Inhalt der Vorlage, sondern gegen die Beschlussfassung in Form der Offenlage. Wie Bernhard Diehl als Sprecher der Fraktion mitteilte, sei der Widerspruch aus grundsätzlicher Erwägung erfolgt: „Das Thema einer Änderung eines Bebauungsplans kann nicht im Umlauf beschlossen werden. Dies ist die Fraktionsmeinung.“ Nun muss das Begehren nach einem Bistro im Ärztehaus in einer Präsenzsitzung, also in einer herkömmlichen Sitzung, dem Gemeinderat vorgelegt werden.