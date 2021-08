von Gerald Jarausch

Kaum hat Andreas Jung unauffällig den Raum betreten, ist Beifall aus den hinteren Reihen zu vernehmen. Bei seinem Treffen mit der CDU- Seniorenunion aus dem Bezirksverband Südbaden im Naturfreundehaus in Markelfingen hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Konstanz jetzt ein echtes Heimspiel. Das lag nicht nur an der Örtlichkeit, sondern ist der Tatsache geschuldet, dass der Fraktionsvize der CDU seinen treuen Mitstreitern aus dem Bezirk seit Jahren regelmäßig einen Besuch abstattet, wenn sie zu Gast am Bodensee sind. Auch diesmal erfreute sich der Termin bei den CDU-Senioren großer Beliebtheit.

Inhaltlich durfte sich der Abgeordnete erst einmal reichlich Lob abholen. Mit Wohlwollen haben die Senioren sein langjähriges Engagement für die deutsch-französische Freundschaft und den damit verbundenen Ritterorden zur Kenntnis genommen, den er kürzlich verliehen bekommen hat. Aber auch sonst konnte der 46-jährige, der damit mit Abstand der Jüngste in dem Raum war, mit viel Sympathie rechnen. Er nahm seinen Ritterorden zum Anlass, um die Wichtigkeit eines geeinten Europas noch einmal in den Fokus zu rücken.

Das Thema Umweltschutz sorgte für Gesprächsstoff

Dabei machte er keinen Hehl daraus, wie die Corona-Pandemie das Konstrukt Europa deutlich zum Wanken gebracht hat. „Wir waren schon sehr enttäuscht, wie die Pandemie wieder die nationalen Reflexe hervorgerufen hat“, erklärte Jung mit Blick auf geschlossene Grenzen und nationale Unterschiede im Umgang mit Corona. „Um in internationalen Fragen Gewicht zu haben, müssen wir Europa stärken“, befand er deshalb.

Sein zweites großes Thema – der Umweltschutz – sorgte anschließend zumindest für etwas Gesprächsstoff. Jung stellte dabei klar, dass die Folgen des Klimawandels nicht nur unübersehbar sind, sondern dass diesen nun „konsequent entgegen gewirkt werden muss“, wie er sagte. Er räumte in diesem Zusammenhang auch ein, dass „wir in der Vergangenheit das nicht immer mit Nachdruck vertreten“ haben, wie er sagte. Das will Andreas Jung in Zukunft ändern: Wir brauchen einen Turbo – wir wollen vorangehen“, erklärte er deshalb. Wir dringlich er das Problem sieht, machte eine andere Aussage deutlich: „Wenn jeder so leben würde wie wir, dann wäre die Welt uns längst um die Ohren geflogen sein“, führte Andreas Jung aus.

Andreas Jung bei seinen Ausführungen vor den Mitgliedern der Senioren-Union im Naturfreundehaus Markelfingen. | Bild: Jarausch, Gerald

Um schnell und effektiv entgegenwirken zu können, sprach sich der Abgeordnete für die Abschaffung bürokratischer Hürden aus. Gleichzeitig möchte er einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien. Einige der Senioren machten sich nicht nur in dieser Frage Sorgen um die Kosten. Die werden zweifellos immens sein, sollen jedoch nach Möglichkeit vor allem den Verursachern in Rechnung gestellt werden. „Wer fliegt, muss dafür zahlen“, sagte Jung in diesem Zusammenhang. Einen Ausweg aus dem Dilemma sieht der umweltpolitische Sprecher der CDU im Bundestag zudem in der Innovationskraft der deutschen Industrie und Unternehmerschaft. Durch sie könnten die Folgen des Klimawandels auch in Zukunft abgemildert werden.

Ganz ohne Wahlkampf kam aber auch dieser Termin im Naturfreundehaus nicht aus: Gleich mehrfach äußerten die Senioren ihre Skepsis darüber, ob der aktuelle Kanzlerkandidat Armin Laschet wirklich der geeignete Mann für das Amt sei. „Unser Mann kommt nicht an“, lautete eine der geäußerten Einschätzungen. Zumindest von der Seite Andreas Jungs erhielt Laschet viel Rückhalt. Jung führte nicht nur dessen Erfahrung und Fähigkeit zum Ausgleich ins Feld, sondern vor allem seine Qualitäten aus Teamplayer. Genau diese möchten die CDU-Senioren gerne auch öffentlich zur Kenntnis nehmen. Sie baten Jung deshalb darum, dem Kanzlerkandidaten sichtbar ein Team zu Seite zur stellen, das dessen Wirkung in der Öffentlichkeit verbessere.