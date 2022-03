Die Autorin und Journalistin Susan Sitzler ist am Donnerstag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Radolfzell zu Gast. Der Titel der Veranstaltung an diesem Abend heißt laut der Ankündigung an diesem Abend „Väter und Töchter – über ganz besondere Beziehungen“. Susan Sitzler stellt ihr Buch vor. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der VHS Landkreis Konstanz und der Stadtbibliothek Radolfzell.

Wie Väter ihre Töchter prägen – und umgekehrt. Ob nur Erzeuger, Versorger oder emotionale Hauptperson: Das Buch misst die Möglichkeiten und auch die Leerstellen von Väter-Töchter-Beziehungen aus, so eine Pressemitteilung. Und es handelt davon, wie Väter heute versuchen, einen von der traditionellen Vaterrolle unabhängigen Weg mit ihren Töchtern zu gestalten.

Was ein Vater für die Tochter sein kann

Der Blick dieses Vaters, seine Werte und Botschaften haben Prägkraft – manchmal ein Leben lang. Sogar, wenn er nur als Erzeuger in Erscheinung getreten, von der Familie getrennt oder ganz abwesend ist, so die Ankündigung. Susan Sitzler lotet in diesem Buch nicht nur die enorme Spannbreite dessen aus, was ein Vater für seine Tochter sein kann – Verbündeter, empathischer Förderer, Sparringspartner. Sie gibt auch den Erfahrungen von Männern mit Töchtern Raum. Persönliche Reflektionen und Erfahrungen aus mehreren Generationen werden verbunden mit Erkenntnissen aus Psychologie und Väterforschung. Immer öfter nehmen Väter die Chance einer bewussteren und aktiveren Beziehungsgestaltung wahr.

Susann Sitzler wurde im Jahr 1970 in Basel geboren und lebt als Journalistin und Buchautorin in Berlin. Sie verfasste Reportagen, Porträts und Rundfunkfeatures für verschiedenen Medien, zum Beispiel für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Merian und Deutschlandradio Kultur. Es gibt auch mehrere Buchveröffentlichungen.

Der Eintritt zur Veranstaltung am Donnerstag, 24. März, 19.30 Uhr, kostet sieben Euro, Schüler und Studierende mit Ausweis und vhs-Vortragskarte frei. Anmeldung per E-Mail an bibliothek@radolfzell.de oder unter der Telefonnummer (0 77 32)81-382