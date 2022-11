Radolfzell vor 13 Minuten

Droht hier die nächste Blitzer-Attacke? In Radolfzell greift jetzt im Straßenverkehr hart durch

Mit einer mobilen Blitzeranlage will die Stadt nicht nur Rad- und Autofahrern an den Geldbeutel, die zu schnell sind. In der Untertorstraße sind etliche erwischt worden, die gar nicht in die Altstadt einfahren durften.