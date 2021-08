von Petra Reichle

Für den Ortsverein Radolfzell des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) war es der Höhepunkt seines Vereinsjahrs: Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im kleinen Saal des Milchwerks konnten gleich zwei außergewöhnliche Ehrungen vorgenommen werden.

Seit 55 Jahren beim DRK

Liselotte Deufel, Leiterin der Sozialarbeit, wurde für 55 Jahre im Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz ausgezeichnet. Bereits im November 1965 hatte sie ihren ersten Erste-Hilfe-Kurs absolviert, anschließend im Laufe der Jahre an unzähligen Wettkämpfen und Sanitätsdiensten teilgenommen und 43 Seniorenausflüge organisiert. Bis heute leitet Liselotte Deufel eine Gymnastikgruppe in Markelfingen, die sie bereits 1972 gegründet hat.

Helmut Weller, zweiter Vorsitzender und Bereitschaftsleiter, wurde für ebenso beeindruckende 50 Jahre als ehrenamtlicher Helfer ausgezeichnet. Seine Laufbahn beim DRK fand in Heidenheim seinen Anfang, bevor der Arzt 1996 nach Radolfzell kam und beim DRK unter anderem seit 1999 als Bereitschaftsarzt tätig ist.

Alle Ehrungen Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Radolfzell wurden sieben Mitglieder für ihren jahre- und jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz geehrt:



5 Jahre: Alex Jansen und Julia Wellnitz



10 Jahre: Jonathan Kunz



15 Jahre: Marion Aicheler und Michele Fuoco



50 Jahre: Helmut Weller



55 Jahre: Liselotte Deufel

Dem „engagierten Kameraden an meiner Seite“ dankte Karin Chluba, Vorsitzende des Ortsvereins, besonders für seine unermessliche Unterstützung während der Corona-Pandemie. „Niemals hätte ich es für möglich gehalten, dass ein Virus unser gesellschaftliches Leben derart verändern könnte“, sagte Chluba. Umso größer sei ihre Anerkennung und ihr Dank dafür, was der DRK-Ortsverein in der schweren Zeit geleistet habe.

Fast keine Sanitätsdienste

Bereitschaftsleiter Marco Grünacher berichtete von einem für die Bereitschaft des DRK ungewöhnlichen Jahr 2020. Ab Mitte März fielen fast alle Sanitätsdienste pandemiebedingt aus, die Dienstabende mussten virtuell stattfinden und zu ihren Einsätzen gehörte unter anderem eine großangelegte Demonstration der „Querdenker“ in Konstanz. Allein die Bereitschaft des Ortsvereins kam im vergangenen Jahr auf 361 Dienststunden und 53 Stunden im Einsatz bei Modul-Alarmierungen.

Über die Sozialarbeit berichtete Liselotte Deufel. Im vergangenen Jahr konnte über viele Monate hinweg das vielfältige Angebot für Seniorinnen und Senioren nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. „Es fehlen die persönlichen Begegnungen“, erklärte Liselotte Deufel. „Trotzdem haben wir alles, was uns möglich war getan, um den Kontakt mit den Seniorinnen und Senioren über Telefon, E-Mail oder WhatsApp aufrecht zu erhalten“, ergänzte sie.

Jugend aktiv in Corona-Teststation

Seit Frühjahr 2021 betreibt das Rote Kreuz in Radolfzell eine Corona-Teststation, welche auch von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Jugendrotkreuzes (JRK) unterstützt wird. „Ich bin sehr stolz auf unsere Rot-Kreuz-Jugend, das sich in der Corona-Teststation fast bis zum Umfallen eingesetzt hat“, so Karin Chluba.

Schatzmeister Jürgen Rebert berichtete über ein auch aus finanzieller Sicht besonderes Jahr, in welchem die Corona-Pandemie zu einen Rückgang der Einnahmen geführt habe. Dank einer Spende der Erika und Werner-Messmer-Stiftung konnte im vergangenen Jahr der dringend benötigte neue Transporter für den Ortsverein angeschafft werden. Aufgrund seiner makellosen Buchführung wurde Rebert ebenso einstimmig entlastet wie auch der gesamte Vorstand.

Dank von den Bürgermeistern

Die besondere Herausforderung, welche die Pandemie für das Rote Kreuz dargestellt hat, war auch für Oberbürgermeister Martin Staab und Bürgermeisterin Monika Laule Anlass, den ehrenamtlichen Helfern bei der Jahreshauptversammlung einen Besuch abzustatten. „Das Rote Kreuz war da, als wir es besonders gebraucht haben“, so Martin Staab. Er richtete seinen besonderen Dank an die vielen Helferinnen und Helfer, die die Corona-Teststation aufgebaut und betreut haben.