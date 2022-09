Ein Trickdieb hat am Donnerstagmittag, 22. September, einer Seniorin in der Köllinstraße mit einer dreisten Masche Schmuck gestohlen. Laut der Polizei habe der noch unbekannte Mann im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr an der Haustür einer 92 Jahre alten Frau geklingelt.

Danach habe er die Seniorin nach einem Glas Wasser gefragt und sei ihr unaufgefordert ins Haus gefolgt. In einem Gespräch habe er behauptet, im Auftrag der Stadtverwaltung die Heizungen überprüfen zu müssen. Dafür habe er die Frau darum gebeten, mehrere Eimer zu holen. Als sie mit diesen zurückgekehrt sei, habe sie bemerkt, dass der Mann sich im oberen Stockwerk ihres Hauses aufhielt.

Unter dem Vorwand, Werkzeug aus einem Auto holen zu müssen, sei der Unbekannte schließlich aus dem Haus verschwunden. Danach habe die Seniorin das Fehlen von zwei Goldketten und drei Goldringen in unbekanntem Wert festgestellt.

Laut der Polizei wird der Dieb als zwischen 30 und 40 Jahre alt und von ungefähr 1,70 Metern Größe beschrieben. Die Polizei rät dazu, Fremde nicht gutgläubig in Wohnungen zu lassen und wachsam zu sein. Wenn ein Unbekannter versuche, Bewohner zum Einlass zu überreden, solle die Tür geschlossen und die Polizei gerufen werden.