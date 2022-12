Über das vergangene Wochenende haben Telefonbetrüger einen Mann im Raum Radolfzell mit einem falschen Gewinnversprechen betrogen. Die Polizei schildert den Fall so: Der 56 Jahre alte Mann erhielt zunächst mehrere Anrufe, dass er beim Eurojackpot knapp 40.000 Euro gewonnen habe. Die Anrufer forderten ihn auf, zuerst Google Play Cards im Wert von mehreren hundert Euro zu kaufen. Erst dann könne der Gewinn zugestellt werden.

Mann schöpft Verdacht

Im weiteren Verlauf des Telefonats habe der Anrufer den Mann aus dem Raum Radolfzell überzeugt, die Karten zu kaufen und die Codes an den Betrüger am anderen Ende der Leitung mitzuteilen. Nachdem die Zustellung des versprochenen Gewinns anschließend mehrfach verschoben worden sei, schöpfte der Mann Verdacht und der Betrug sei aufgeflogen.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät bei solchen Anrufen den Grund für ein verlangtes Verhalten zu hinterfragen: „Warum sollte ich vor Auszahlung eines Geldgewinns erstmal etwas bezahlen?“ Wer sich diese einfache Frage stelle, erkenne, dass sich hinter solchen vermeintlichen Gewinnversprechen immer eine Abzocke verberge, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. „Egal, ob es sich um einen Lottogewinn oder eine Geldanlage handelt: Sobald der vermeintliche Erhalt von Geld an eine vorherige Anzahlung gebunden ist, sollten sämtliche Alarmglocken läuten!“, so der Tipp der Polizei.

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de.