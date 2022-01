In Radolfzell und den Ortsteilen gibt es viele Naturgärten. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass darin natürliche Materialien verwendet werden, heimische Pflanzen angebaut sind und die Gärten unterschiedliche Strukturen aufweisen.

Die Stadtverwaltung von Radolfzell hat beim Naturgartenwettbewerb 2021 im Dezember die schönsten davon gekürt. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung fand der Wettbewerb im vergangenen Jahr bereits zum 22. Mal statt. Das Motto war „Essbare heimische Wildkräuter im Naturgarten“.

17 Hobbygärtner beteiligten sich, drei davon überzeugten

17 Hobbygärtner hätten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Dafür mussten sie laut Mitteilung zwei Bilder aus ihrem Naturgarten einreichen. Eine Jury bewertete dann die Bilder. Doch damit nicht genug.

Um sich auch einen genauen Eindruck der Gärten verschaffen zu können, statteten die Jurymitglieder jeder der Grünanlagen einen Besuch ab. Nachdem sie sich alle Gärten angesehen hatten, wurden aus allen 17 Gärten drei Gewinner gewählt.

Das sind die Gewinner

Gewonnen haben demnach: Gerda Weis-Knoch, Ingrid Rinker aus Möggingen und Sabine Christ aus Radolfzell. Gerda Weis-Knoch war für den Freundeskreis Asyl Radolfzell mit dem Paradiesgarten angetreten. Eine Preisverleihung soll im Frühjahr stattfinden.

Und diese Kriterien gelten laut Mitteilung für einen Naturgarten: Es werden keine naturfremden, chemisch-synthetischen Dünger oder Pflanzenschutzmittel verwendet und auch kein Torf. Außerdem sollen kleinere Flächen während der Vegetationsperiode offengehalten werden, damit sich die Pflanzen selbst aussäen können.

Ein Bild aus dem Naturgarten von Ingrid Rinker aus Möggingen. Sie konnte mit ihrem Garten ebenfalls punkten. | Bild: Ingrid Rinker

Wildpflanzen sollten nur in dem Jahr gegossen werden, in dem sie gepflanzt wurden, und das mit Regenwasser. Obst, Gemüse und Kräuter wachsen in Mischkulturen heran. Freiwachsendes wird größtenteils in Ruhe gelassen, Pflegeschnitte sind auf das Nötigste zu reduzieren.

Pflanzenstängel werden erst im Frühjahr entfernt, sie dienen Insekten zur Überwinterung. Böden dürfen nicht versiegelt werden. Gedüngt wird mit Kompost. Gärtner sollten bei der Gartenarbeit darauf achten, den Boden sowie die Vegetation zu schonen.

Sabine Christ aus Radolfzell überzeugte die Jury mit der Artenvielfalt in ihrem Garten. | Bild: Sabine Christ

„Besonders lehrreich war es für mich, zu verstehen, dass Gärten, die hübsch anzusehen sind, nicht auch gleichzeitig gut für unsere Umwelt und den Naturschutz sind. Umgekehrt gilt: Ein Garten muss nicht verwildert sein, um die Kriterien eines Naturgartens zu erfüllen. Ich war sehr angetan von der Leidenschaft und dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

Es ist beeindruckend, mit wie viel Hingabe man sich um die Gärten kümmert“, stellt die Wettbewerbskoordinatorin Dunia Binder von der Abteilung Integration, Soziales, Bürgerschaftliches Engagement und Senioren fest. Der nächste Naturgarten-Fotowettbewerb findet im Frühjahr 2022 statt. Die Teilnahmebedingungen und das Motto werden noch bekannt gegeben. (pm)