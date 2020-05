1. Unbekannte Täter zerkratzen Autotür

Radolfzell – Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall vom vergangenen Wochenende, bei dem ein geparkter Opel auf einem öffentlichen Parkplatz in der Arsenius-Pfaff-Straße in Radolfzell von unbekannten Tätern zerkratzt wurde. Laut einer Pressemitteilung der Polizei ist die Lackierung der Fahrertüre des Autos mit Waldshuter Kennzeichen beschädigt worden. Zudem sei der Außenspiegel an der linken Fahrerseite angegangen worden. Die Höhe des Schadens sei noch nicht festgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter (07 73 2) 95 06 60 entgegen.

2. Mercedes mit spitzem Gegenstand beschädigt

Radolfzell – Unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum zwischen dem vergangenen Dienstag und Freitag die Beifahrerseite eines in der Bollstetterstraße in Radolfzell geparkten Mercedes-Benz mit Konstanzer Kennzeichen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei verursachten die Täter einen Schaden von etwa 1000 Euro. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer (07 73 2) 95 06 60 zu melden.

3. Linker Kotflügel ist zerkratzt worden

Radolfzell – Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Vorfall, bei dem der vordere linke Kotflügel eines Audis mit Frankfurter Kennzeichen zerkratzt wurde. Zur Sachbeschädigung der unbekannten Täter kam es laut einer Mitteilung der Polizei im Zeitraum zwischen dem vergangenen Donnerstagmorgen und Freitagnachmittag im Wohngebiet am nördlichen Ende der Konstanzer Straße. Der Schaden betrage etwa 1000 Euro. Personen, die der Polizei Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter (07 73 2) 95 06 60 zu melden.