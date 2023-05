Nachdem in den vergangenen zwei Jahren Corona den Plänen für das Böhringer Dorffest einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sind die Bürger des größten Radolfzeller Stadtteils endlich wieder an Christi Himmelfahrt zusammengekommen. Da das eigentlich Fest nur alle drei Jahre stattfindet, konnte es zuletzt inmitten des Ortskerns 2018 durchgeführt werden.

Umso fröhlicher ging es am Vatertag auf der gesperrten Ortsdurchfahrtsstraße zu. Elf Vereine aus Böhringen sorgten dabei nicht nur für die kulinarische Versorgung der Besucher, sondern auch für deren Unterhaltung. Auf der Bühne gaben sich die verschiedenen Akteure zwischen 11 und 17 Uhr die Klinke in die Hand. So spielte am Vormittag zum Beispiel die Seniorenkapelle Böhringen.

Anschließend zeigte die Tanzgruppe „The Motions“ des TUS Böhringen ihr Können. Die „Hummelsummer“ der Storchenschule Böhringen, die Tanzgruppe „Synergys“ (TUS Böhringen) und die Band „BrazzersZ“ rundeten des Unterhaltungsprogramm ab.

Bekamen mit ihrer Tanzeinlage viel Aufmerksamkeit: Die Tanzgruppe „The Motions“ vom TUS Böhringen. | Bild: Jarausch, Gerald

Fest stand lange auf der Kippe

Das Dorffest Böhringen, das in diesem Jahr insgesamt zum sechsten Mal stattfand, stand durchaus zwischenzeitlich auf der Kippe. „Wir haben jeden Tag sorgenvoll zum Himmel geschaut“, sagte Ortsvorsteher Bernhard Diehl im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Und auch Tobias Klumpp, Vorsitzender des TUS Böhringen, hatte nach eigener Aussage noch zum Wochenanfang seine Zweifel, ob der Termin am Vatertag wirklich eingehalten werden kann. Als Alternative hätte noch der Sonntag zur Verfügung gestanden.

Der Kinderflohmarkt in der Fritz-Kleiner-Straße zog vor allen junge Familien an. | Bild: Jarausch, Gerald

So aber haben alle Beteiligten am traditionellen Termin des Dorffests festhalten können. Auch für Kinder war an diesem Tag einiges geboten. In der Fritz-Kleiner-Straße sorgten gleich sieben verschiedene Attraktionen für einen Anlaufpunkt.

Unter anderem waren dort ein Kinderflohmarkt mit mehreren Ständen und viele Mitmachaktionen zu finden. Sie reichten vom Torwandschießen über Dosenwerfen und Pflanzen topfen bis hin zu Wasserspielen durch die Freiwillige Feuerwehr.

Wasser Marsch: Bei der Freiwilligen Feuerwehr durften Kinder eine Spritze ausprobieren. | Bild: Jarausch, Gerald

Und natürlich startete dort auch das beliebte Bengelschiesser-Bähnle, das eine Runde über das Festgelände drehte. Für Radfahrer war beim Dorffest noch etwas ganz Spezielles geboten: Die Initiative RadKultur sorgte mit einem kostenlosen Radcheck für verkehrssichere Fahrräder der Besucher.

Durfte beim Dorffest nicht fehlen: Das Bengelschiesser-Bähnle. | Bild: Jarausch, Gerald

Für die notwendige Unterstützung der Böhringer Vereine sorgte eine großzügige Spende durch ein Team aus insgesamt 20 Böhringer Familien. Sie organisieren jedes Jahr den Spielemarkt, bei dem man Second-Hand Spielsachen, Bücher und vieles andere Kaufen kann.

Der durch eine kleine Provision erzielte Betrag sowie die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken aus drei Jahren wurden auf dem Dorffest an zwölf Vereine aus der Ortschaft gespendet.

Zwölf Vereine und Institutionen aus Böhringen erhielten eine Spende über jeweils 300 Euro. Auf unserem Foto freuen sich die Vereinsvertreter (untere Reihe) sowie (obere Reihe von links) Ortsvorsteher Bernhard Diehl, OB Simon Gröger als auch die Vertreter des Familien-Teams, die die Spendensumme zusammengetragen haben. | Bild: Jarausch, Gerald

Hinzu kamen noch die Einnahmen aus einem im vergangenen Jahr erstmals organisierten „Mädelsflohmarkt“. Auf diese Weise konnten stolze 3600 Euro paritätisch an die zwölf Vereine ausgezahlt werden. „Wir wollen die Vereine und Institutionen im Dorf unterstützen, die sich für unsere Kinder und Jugendlichen einsetzen“, sagte die Sprecherin des Teams, Eva Großhardt bei der Übergabe der Spende.

Die Spende Diese Vereine und Institutionen in Böhringen können sich über eine Spende von jeweils 300 Euro freuen: FC Böhringen, TUS Böhringen, Freiwillige Feuerwehr, Musikverein, Grundschulförderverein, Städtischer Kindergarten, Katholischer Kindergarten, Teens-/Jugendhütte, Jugend der evangelischen Kirche , Jugendgruppe der katholischen Kirche.