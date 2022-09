Im Hinblick auf den Winter, die Energiekrise und die Pläne von Städten in Gemeinden in der Region, den Badebetrieb einzuschränken, stellt Jürgen Keck, DLRG-Bezirksvorsitzender und Radolfzeller FDP-Stadtrat die Forderung: „Zumindest zeitweise müssen unsere Bäder geöffnet bleiben.“

Keck weist auf die dringende Notwendigkeit hin, wenigstens den Kindern weiterhin die Möglichkeit zum Schwimmunterricht einzuräumen: „Ansonsten droht uns eine ganze Generation an Nichtschwimmern. Und was das bedeutet, sehen wir angesichts der vielen Badeunfälle in diesem Jahr überaus eindrücklich“, so Keck. „Bereits durch die Corona-Pandemie war es nicht möglich, den obligat in den Grund- und weiterführenden Schulen vorgesehenen Unterricht aufrechtzuerhalten.“

Schwimmen immer mehr ein Problem

Auch die privaten Kinderschwimmkurse hätten vielerorts über zwei Jahre ausfallen müssen. Heute sei im Altersbereich zwischen sechs und 15 Jahren eine Vielzahl von jungen Menschen zu beobachten, die mit dem Wasser kaum Berührung hatten und nicht in der Lage seien, sich darin adäquat zu bewegen.

Jürgen Keck sieht massive Defizite in der Schwimmkompetenz der Heranwachsenden, dabei seien diese Grundfertigkeiten nicht nur in eigenem Interesse: „Wir dürfen nicht mehr davon ausgehen, dass diese Altersgruppe jemanden in Not aus dem See retten könnte. Abgesehen davon, dass Schwimmen gerade in der hiesigen Region ein Kulturgut darstellt, bleibt der Badespaß im Sommer für viele Menschen eine selbstverständliche Abwechslung.“

Dass die Fertigkeiten zum Kraulen, Brust- und Rückenschwimmen nun schon im dritten Jahr nicht mehr vermittelt werden könnten, sei ein Armutszeugnis. Die Aussicht auf den Winter, in dem viele Badeeinrichtungen geschlossen werden sollen, mache ihm wirklich Angst.

Schwimmunterricht zu stiefmütterlich behandelt

Keck betont: „Der Schwimmunterricht wurde von Politik und Gesellschaft über lange Zeit stiefmütterlich behandelt, weil seine Bedeutung verkannt ist.“ Dazu erläutert der DLRG-Bezirksvorsitzende näher: „Oftmals wurde er aus Lehrplänen gestrichen, andernorts gibt es gar keine Schwimmbäder mehr, die noch in Betrieb sind, in denen auch wir als DLRG passende Angebote machen könnten.“

Es sei nicht hinzunehmen, dass Bäder durch steigende Kosten geschlossen werden müssten. Zumindest stunden- und tageweise müssten die noch bestehenden Bäder offenbleiben, damit wenigstens Schwimmunterricht stattfinden könne.

„Es mag zwar einigen Kommunen vielleicht gerade recht kommen, dass es nun einen Vorwand geben mag, ihre Thermen und Bäder herunterzufahren. Als DLRG werden wir uns aber dafür einsetzen, dass die Tendenz zur Schließung der Einrichtungen nicht weiter um sich greift und die Krise nicht als Argument herangezogen wird, Schwimmbäder langsam auslaufen zu lassen“, so Keck.