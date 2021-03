Die Stadt Radolfzell ist von der Landesregierung angehalten, die Digitalisierung in allen Bereichen voranzutreiben, so auch im Bestell- und Abrechnungsprozess für das Essen in Schulen und Kindertagesstätten. Hier hat die Stadt bereits seit dem 1. März das System „Mensa-Max“ eingeführt. Was für Eltern mit Mehrkosten verbunden sein soll.

Für Eltern sind es 50 Cent mehr pro Essen

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen des Gemeinderats Radolfzell hätte über die Kostenübernahme im ersten Jahr diskutiert werden sollen. Laut Vorlage hätten Eltern die Transaktionskosten des elektronischen Bestell- und Abrechnungssystems für die tatsächlich bezogenen Mittagessen für ihre Kinder in den Kindertagesstätten und Schulen (ausgenommen Friedrich-Hecker-Gymnasium und Gerhard-Thielcke-Realschule) in Höhe von derzeit 0,20 Euro pro bestellten Essen sowie die einmaligen Kosten für einen RFID-Chip in Höhe von 7,50 Euro in der Sonnenrainschule, in der Teggingerschule und in der Ratoldusschule tragen müssen. Für die Phase der Erprobung in 2021 würden die Kosten zur Gänze von der Stadt getragen.

Das Thema muss in der großen Runde diskutiert werden

Die Ausschuss-Mitglieder aller Fraktionen waren sich allerdings einig, dass dieses Thema im Gemeinderat von allen Stadträten diskutiert werden müsste. Siegfried Lehmann (FGL) merket an, man habe auch im Rat noch gar nicht über das neue Bestellsystem beraten. Es sei ausgeschrieben gewesen, und dann plötzlich ohne Beschluss eingeführt. Auch habe man eigentlich noch mit den Eltern sprechen wollen, was nicht geschehen sei.

Die Gesamtelternbeiräte Kita und Schule hatten sich im Vorfeld mit einem Schreiben an OB Staab ebenfalls über diesen Umstand beschwert. Für Eltern würde das Essen für die Kinder um insgesamt 0,50 Euro teurer werden, es es neben den Transaktionsgebühren auch eine allgemeine Kostensteigerung beim Essen gäbe. Die nächste Gemeinderatsitzung findet am 13. April statt.