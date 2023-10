Die Feuerwehr Radolfzell will zeitnah die Umstellung auf die neue digitale Funktechnik angehen. Wie kürzlich im Verwaltungs- und Finanzausschuss thematisiert wurde, hatte das Landratsamt schon Anfang August darüber informiert, dass das Land Baden-Württemberg im Jahr 2025 die Abschaltung der analogen Funkfrequenzen und Funkanlagen durchführen wird.

Daher drängt die Zeit – denn ist es erst einmal zur Abschaltung gekommen, können die Feuerwehren die aktuell eingesetzte analoge Funktechnik überhaupt nicht mehr nutzen. Mit fatalen Folgen, denn die Einsatzkräfte benötigen den Funk, um im Ernstfall kommunizieren zu können.

Eingespartes Geld wird genutzt

Weil es 2024 möglicherweise zu Engpässen kommen könnte, wenn alle Gemeinden im Landkreis gleichzeitig ihre Technik auf den Digitalfunk umstellen, hat die Feuerwehr empfohlen, die Umstellung in Radolfzell so früh wie möglich anzugehen. Die Kosten für die Umstellung belaufen sich laut Sitzungsunterlagen auf etwa 119.000 Euro.

Genutzt werden sollen dafür Gelder, die an anderer Stelle eingespart werden konnten: Wie es in den Unterlagen weiter heißt, seien kürzlich Notstromgeneratoren wesentlich günstiger beschafft worden als ursprünglich angenommen und im Haushalt eingeplant. Dadurch seien etwa 120.000 Euro gespart worden. Die Umstellung auf den neuen Digitalfunk könne daher in Radolfzell noch in diesem Jahr erfolgen.