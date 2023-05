Ein Unbekannter hat laut Polizei am Montag gegen 10.30 Uhr in einem Discounter in der Böhringer Straße einen Ladendiebstahl begangen und auf der Flucht einen Mann mit einem Messer bedroht.

Der Täter habe zunächst mehrere Gegenstände in eine Tasche gesteckt und den Markt verlassen, ohne für die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sei ihm in Richtung Nordstadt gefolgt. Deshalb habe der Täter die Tasche auf dem Kundenparkplatz zurückgelassen. Nach dem Überqueren der Böhringer Straße habe der Unbekannte ein Messer gezogen und den Angestellten bedroht. Dieser sei in den Markt zurückgekehrt und habe die Polizei verständigt.

Radolfzell Überfall auf Tankstelle! Maskierter Mann bedroht Kunden und Mitarbeiter mit einem Messer

Der Dieb soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 160 bis 170 Zentimeter groß sein. Er habe eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und eine olivgrüne Jacke getragen. Außerdem habe er einen dunkelblauen Nike-Turnbeutel dabeigehabt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter 07732 950660 zu melden.