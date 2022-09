Die Gunst der Stunde nutzte ein Dieb am Sonntag, 25. September, in der Brühlstraße. Zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr soll laut Bericht der Polizei ein Mercedes auf Höhe der Hausnummer 5 nicht abgeschlossen gewesen sein. In diesem Zeitraum soll der Dieb einen Geldbeutel aus dem Auto zu entwendet haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, entgegen

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, unbeaufsichtigte Autos immer abzuschließen und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen mitzunehmen.