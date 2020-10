Das Programm

Neben „Trommeln in der Nacht“ und „Die Verspätung“ zeigt die Zeller Kultur im Theaterzentrum in den kommenden Monaten auch das Jugendstück „Jaa!“ und das Weihnachtstheater „In der Räuberhöhle“. Musikalisch wird mit dem Konzert „Poesique“ und einem Auftritt der Band „Joseh“ aufgeboten. Geplant sind auch zwei Vorträge – einer davon über Sterbebegleitung, einer über den Freiheitsimpuls. Am Freitag, 9. Oktober, wird um 20 Uhr zudem der Film „Tomorrow“ gezeigt, der von globalen ökologischen Problemen handelt und sich auf die Suche nach Lösungen macht. Das gesamte Programm ist auf der Internetseite der Zeller Kultur unter www.zellerkultur.de zu finden.