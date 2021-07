Was bleibt von einem Leben? Für Putzfrau Klara im Altersheim sind es ganz klar nur ein paar Müllsäcke mit dem Plunder eines Verstorbenen, den sie nicht gekannt hat: „Ein Zimmer voller Kram, den keiner haben will, der Rest passt in die Urne.“

Mit „Weg damit“ von Charles Lewinsky startet die Zeller Kultur mit einem Stück von beklemmender Aktualität. Regisseurin Waltraud Rasch, die auch für Bühne und Kostüme verantwortlich zeichnet, lässt neben der Reinemachefrau auch den Verstorbenen auftreten – zunächst nur im Schattenriss, später auch als wandelnden Untoten auf der Bühne. Immer näher tastet sich Klara, die Ileana Förster sehr authentisch, ebenso schnodderig wie tiefsinnig gibt, an das Leben des Toten heran. Erst ein Smoking, dann eine Schallplatte und schließlich ein Tagebuch erwecken den Barpianisten Johnny Milanek für sie zum Leben.

Putzfrau Klara (Ileana Förster) fragt sich, ob J.M. (Herbert Pachmann als Schatten) ein netter älterer Herr war. | Bild: Veronika Pantel

Dass es eines der verpassten Chancen war, lässt Klara auch über ihr eigenes Leben nachdenken: Modezeichnerin habe sie werden wollen, aber zu früh kam die Tochter zur Welt, ihr Erzeuger machte sich aus dem Staub. Jetzt ist ihre Susi 17 und schwanger. Sie kann ihr nur zu einem Abbruch raten.

Geschickt verknüpft die Regie die Telefonate mit der Tochter als zweite Handlungsebene, lässt aus dem Off immer wieder die Stimme des Direktors des Altersheims hören, der auf zügiges Reinigen und Entrümpeln des Zimmers drängt. Der nächste Bewohner wartet schon.

Klara (Ileana Förster) hat Johnnys – alias Herbert Pachmanns – Whiskyflasche gefunden. Ihr wird klar: „Es gibt keine Replay-Taste für‘s Leben.“ | Bild: Veronika Pantel

Auf dem Cover der einzigen Schallplatte, die Johnny je aufgenommen hat, sieht Klara sein Foto: Zigarette im Mund, Whisky auf dem Flügel. Im Tagebuch schreibt Johnny, wie er die Frau seines Lebens zugunsten von Karriere und Unabhängigkeit wegschickte. Es blieb ihm die Erinnerung an einen verregneten Rummel-Besuch, ein paar geschossene Papierblumen, an ihre roten Schuhe.

Indem Klara beim Ausräumen und Saubermachen immer wieder innehält, sie in Dialogen mit dem nicht präsenten Gegenüber in ein fremdes Leben eintaucht, klären sich ihre eigenen Probleme: Am Ende beschließt sie mit der Tochter, dass sie das Kind behalten wollen.

Im Zimmer des Verstorbenen im Altersheim Abendsonne | Bild: Veronika Pantel

Dass Schauspielern die auftrittslose Zeit zugesetzt hat, die langen Textpassagen nicht trainiert werden konnten, davon zeugten bei der Premiere etliche Texthänger, so dass die Kunst von Souffleuse Claudia Geier gefragt war. Das Stück lebt auch von Songs, die Markus Schönhölzer schrieb und die von Gerhard A. Schiewe einstudiert und auf dem Akkordeon begleitet werden. Sie kommentieren und untermalen die Handlung.

Weitere Aufführungen: 13.,14.,15. August und 21.,22.,23. Oktober jeweils um 20 Uhr. Reservierung unter www.zellerkultur.de oder unter (07732) 8 23 39 41