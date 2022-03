von Gerald Jarausch

Manchmal ist es ratsam, auf die Jugend zu hören, wenn es um die Zukunft geht. Das hat jetzt OB Simon Gröger getan. Im Rahmen des Projekts Kinderrechte, haben Schüler der Hausherrenschule ihre Wünsche an den OB formuliert und ihm im Bürgersaal auf Postkarten überreicht.

Radolfzell In der Post- und Höllstraße bleibt es über den Köpfen närrisch Das könnte Sie auch interessieren

Absage für Hallenbad

Den ersten Überblick über die Anregungen erhielt Simon Gröger umgehend vor Ort. Eine Vielzahl der Wünsche ist deckungsgleich mit Forderungen, die auch immer wieder einmal im Gemeinderat zu hören sind. So wünschten sich mehrere der Kinder ein Hallenbad in der Stadt.

Radolfzell Stahringen feiert Anna-Lena Forster: Ortschaftsrat lädt zu Fest für Medaillen-Gewinnerin ein Das könnte Sie auch interessieren

Auch wenn der Oberbürgermeister diesen Wunsch nachvollziehen konnte, musste er die Erwartungen bremsen: „So ein Hallenbad ist mit großen Kosten verbunden. Und wir haben in Radolfzell derzeit mehrere Projekte, die ebenfalls sehr teuer sind“, ließ er wissen. Ebenfalls mehrmals kam der Wunsch auf, dass eine Wasserrutsche am Ufer des Sees für mehr Lebensqualität der Kinder sorgen könnte.

Wunsch nach Sauberkeit und Naturschutz

Insgesamt machten die Postkarten an den OB aber auch deutlich, dass sich die Schüler im Alter zwischen 11 und 13 Jahren im Allgemeinen sehr wohl in Radolfzell fühlen: „Ich bin mit Allem zufrieden“, schrieb zum Beispiel der 11-jährige Eldijon.

Gleichwohl sahen die anderen Kinder noch Luft nach oben an manchen Stellen der Stadt. So kritisierten manche die Qualität der Radwege oder auch einfach nur den Müll, der achtlos in die Natur geworfen wird. Gleiches gilt für den Schutz der Natur. Mehr Grünflächen – nicht nur zum Spielen – würden die Kinder gerne sehen.

Radolfzell Kommt nicht nur im Kino vor: Feuerwehr rettet Katze Ida vom Baum Das könnte Sie auch interessieren

Allesamt Punkte, die man so auch von ausgewachsenen Bürgern der Stadt hören könnte. Insofern gab die Aktion einen guten Überblick darüber, was die Menschen – ob groß oder klein – in der Stadt bewegt. Für Gröger leitet sich daraus einmal mehr ein Auftrag ab, dem er in den kommenden Jahren als Oberbürgermeister nachkommen möchte. Und wenn er dabei auch die Wünsche der jungen Bürger berücksichtigt, kann sich das nur positiv auf sein Image bei den Kindern und Jugendlichen auswirken.