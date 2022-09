Obwohl die Volkshochschule Landkreis Konstanz ein großes Angebot im Bereich Erwachsenenbildung hat, gibt es auch für Kinder viele Kurse. Diese werden in Radolfzell im Rahmen der Ganztagsschulen an der Ratoldusschule und der Teggingerschule angeboten.

Haben die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen ihren regulären Unterricht beendet und die Hausaufgaben erledigt, warten zahlreiche Angebote auf die Kinder. So können sie wählen zwischen Sport und Spiel, Tanzen, kreativen Angeboten, eine Gruppe beschäftigt sich mit Lego Technik und es wird auch gekocht.

Schulen freuen sich über externe Kursleiter

Für die Schulleiter ist die Kooperation mit der Volkshochschule ein wahrer Gewinn. „Die Arbeitsgemeinschaften (AG) am Nachmittag sind wichtig für den Tagesablauf der Schüler“, sagt Nuria Loewen, Schulleiterin der Ratoldusschule. Es würden auch Lehrer AGs am Nachmittag anbieten, aber dank der VHS könne man weit vielfältigere Themenbereiche abdecken und so eine größere Auswahl für die Kinder schaffen. Es sei ein niederschwelliges Angebot und Jungen und Mädchen könnten einiges ausprobieren und auch mal wechseln.

Möglich ist diese Kooperation, weil es im Grundschulbereich möglich ist, Lehrerstunden in Geld umwandeln zu können. Dabei handelt es sich um die Stunden, die nicht mit Unterricht verplant sind, sondern die Lehrer für zusätzliche Aufgaben wie zum Beispiel AGs zur Verfügung haben. Diese können sie durch das Land Baden-Württemberg monetarisieren lassen und den Betrag in ein anderes Angebot investieren.

Zur Geschichte Die VHS Konstanz-Singen wurde im September 1971 gegründet. 1972 kam Stockach hinzu, 2016 Radolfzell. 1200 Veranstaltungen, davon mehr als ein Drittel online, werden in diesem Trimester bis Ende Dezember angeboten.

So werde über den Partner Volkshochschule Landkreis Konstanz ein abwechslungsreiches Nachmittagsangebot mit externen Kursleitern finanziert, erklärt Norbert Schaible, Schulleiter der Teggingerschule. Zuletzt habe man den Etat verdoppelt, um mehr AGs mit externen Dozenten anbieten zu können.

Die Hälfte der Nachmittags-AGs sind Angebot der VHS

Von den insgesamt 30 Angeboten in der Ganztagesgrundschule am Nachmittag sind 17 in Kooperation mit der VHS geplant. Einen Kochkurs an der Ratoldusschule leitet Sabine Torres Prado. „Die Kinder lernen so schon ganz früh strukturiertes Arbeiten in einem einfachen Bereich“, beschreibt sie den Effekt ihres Kochkurses.

In der Schulküche der Gemeinschaftsschule bietet sie für die VHS auch Kochkurse für Erwachsene an. Anders als bei den VHS-Kursen für Erwachsene erfolgt die Abrechnung der Nachmittags-AGs der Ganztagsgrundschule mit der Stadt. Für die Kinder ist der Besuch kostenlos.

Die Vorsitzende der VHS Landkreis Konstanz, Nikola Ferling, erklärte das neue Programm für alle. Seit Corona habe die Volkshochschule auf Flyer, statt auf ein dickes Programmheft gesetzt. Diesen könnte man sich auch bestellen, eine einfache Mail an die VHS würde genügen, dann werde der Programmflyer zugestellt. „Auch kommt ständig etwas Neues rein. Ein Besuch unserer Homepage lohnt sich“, sagt Fernling. Der Flyer beinhalte nämlich nur eine Auswahl, die VHS aber biete mehr als 1000 Kurse an.

Kurse für werdende Eltern und Pädagogen

Auch gehe die VHS Radolfzell aktiv auf Vereine zu, erklärt der Leiter der VHS-Geschäftsstelle Radolfzell, Uwe Donath. So konnte für einen Vortrag von Werner Metzger zum Thema Fasnacht das Zunfthaus als Vortragsort gewonnen werden.

Dieser Programmpunkt hatte sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreut, nur waren die Räume dafür oft zu klein, um die Nachfrage zu bedienen. Ebenfalls gebe es ein Angebot für werdende Eltern, vor allem für werdende Väter. Und für Pädagogen und Pädagoginnen biete die VHS Bildungskurse für nachhaltige Entwicklung an.