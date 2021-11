Lange ist es noch nicht her, dass die Volkshochschule (VHS) Landkreis Konstanz ihre gewohnten Konzepte überdenken und umstellen musste – wegen Corona musste etwa das Online-Programm ausgebaut werden, zudem wurde das gedruckte Programmheft abgeschafft und durch einen Flyer ersetzt. Und nun steht schon die nächste Veränderung an: Wie die Vorsitzende Nikola Ferling dem Kulturausschuss der Stadt Radolfzell berichtete, sollen kurz- und mittelfristige Strukturveränderungen vorgenommen werden, um die VHS wirtschaftlich abzusichern.

2021 doch nicht so dramatisch wie befürchtet

Nötig wird das, weil es der VHS an Geld fehlt. Schon im Sommer rechnete die Einrichtung damit, dass das Geschäftsjahr 2021 nicht ausgeglichen abgeschlossen werden kann. Dass es nun aber voraussichtlich immerhin nicht ganz so schlimm wie zunächst angenommen kommt, kündigte Bürgermeisterin Monika Laule bereits zu Beginn der Sitzung an: „Schlussendlich kann man sagen, dass sich das Jahr 2021 zum Ende hin doch nicht so dramatisch zeigt, wie es Mitte des Jahres aussah.“

„Schlussendlich kann man sagen, dass sich das Jahr 2021 zum Ende hin doch nicht so dramatisch zeigt, wie es Mitte des Jahres aussah.“ – Monika Laule, Bürgermeisterin | Bild: Kuhnle&Knoedler

Nikola Ferling stellte konkrete Zahlen vor: Aktuell ist mit einem Fehlbetrag von etwa 22.000 Euro zu rechnen. Ursprünglich war in der Sitzungsvorlage noch von etwa 175.000 Euro die Rede, doch glücklicherweise sei unter anderem das dritte Quartal für die VHS geschäftlich besser gelaufen als zunächst angenommen und es sei möglich gewesen, gegenüber 2020 Kosten einzusparen. Damals habe man für Kurse viele zusätzliche Räume anmieten müssen, weil etwa öffentliche Schulen wegen Corona-Vorgaben nicht mehr genutzt werden konnten. Das sei 2021 anders gewesen. „Da war es für uns recht schnell wieder möglich, in die Schulen zu gehen“, so Ferling. Zusätzliche Anmietungen nahmen dadurch ab. Die übrigen Fehlbeträge müssen nun laut Nikola Ferling durch Rücklagen gedeckt werden.

Maßnahmenpaket vorgeschlagen

Nun geht es darum, wie sichergestellt werden kann, dass die VHS zahlungsfähig bleibt und nicht in die Überschuldung abrutscht. Derzeit gebe es eben noch keinen Normalbetrieb, erklärte Nikola Ferling. Es gebe Kursleiter, die wegen der Corona-Pandemie noch keine Kurse geben wollen, und auch Kunden, die noch keine Kurse wahrnehmen wollen. Dabei habe die VHS eben auch feste Ausgaben, die getätigt werden müssen, solange es die aktuelle Infrastruktur gibt.

Die Einrichtung schlägt ein Maßnahmenpaket vor, das in der Sitzungsvorlage erläutert wurde. Kurzfristig sollten demnach „im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen für das Jahr 2022 die Zuschüsse so bewilligt werden, dass der wirtschaftliche Fortbestand der VHS über das Jahr 2022 hinaus gesichert ist“. Das schließe gegebenenfalls auch Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge mit ein. Vorsorglich sei im Haushalt 2022 ein zusätzlicher Zuschussbedarf von 20.000 Euro aus Radolfzell eingestellt worden. Nikola Ferling betonte: „Wenn wir unseren Betrieb sicherstellen wollen, kommen wir nicht um Zuschusserhöhungen herum.“ Zudem sollen insbesondere die digitalen Angebote der VHS weiterentwickelt werden.

Kosten müssen klarer sein

Weiter heißt es in der Vorlage: „Mittelfristig sollten Strukturveränderungen in die Wege geleitet werden, deren Ziel es ist, die VHS auf verschiedenen Ebenen in eine schlankere und effizientere Bildungseinrichtung zu transferieren.“ Das soll jedoch nicht bedeuten, dass Angebote gestrichen werden sollen, versprach Ferling. Zum Beispiel sollen Angebote mit einem hohen Anteil an Zusatzkosten, die etwa für angemietete Räume entstehen, überprüft werden.

„Unsere Kosten müssen klarer sein“, so Nikola Ferling. Man wolle schauen, wo gespart werden kann. Die VHS-Angebote sollen in einen Kern- und einen Zusatzbereich unterteilt und die Zuschussbedarfe für beide Bereiche sollen getrennt ermittelt werden. Zum Kernbereich würden dann die Fachbereiche der VHS, etwa Kultur, Fremdsprachen oder Gesundheit zählen. Zum Zusatzbereich würden dagegen etwa Firmenschulungen zählen.

Wie Nikole Ferling mitteilt, wird der Gemeinderat sich Ende November erneut mit der Entwicklung der VHS auseinandersetzen. Dann soll es konkret um den Wirtschaftsplan gehen.