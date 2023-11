Mit einem erneuten Streiktag am Mittwoch, 22. November, wollen die Apotheker in Baden-Württemberg ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck verleihen. Bereits am 14. Juni dieses Jahres hatte ein ähnlicher Tag stattgefunden, der nach Ansicht der Apotheken aber weitgehend unbeobachtet geblieben ist.

Die Forderungen haben sich seitdem nicht geändert: Insbesondere die seit 2003 ausgebliebenen Honoraranpassungen bei gleichzeitig aufgelaufenen Inflationsanstiegen um 42 Prozent sorgen für eine mangelnde wirtschaftliche Basis für die Apotheken, wie die Apothekerschaft moniert. Und mit Lieferengpässen bei einzelnen Präparaten rechnen die Apotheker auch in diesem Winter wieder. Aus diesem Grund haben allein in diesem Jahr bereits rund 400 Apotheken geschlossen. Bis zum Jahresende gehen die Betroffenen von rund 600 Einrichtungen aus, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung regionaler Apotheken hervorgeht.

Apotheker fahren nach Stuttgart

Das verschärft noch einmal den Fachkräftemangel, der bereits heute vorhanden ist, wie Apotheker Michael Dohm aus der Scheffelapotheke in der Radolfzeller Haselbrunnstraße im Gespräch mit dem SÜDKURIER bemerkt. Zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und den Beschäftigten der anderen Apotheken in der Region wird er deshalb am Mittwoch nach Stuttgart fahren. Dort wollen sie mit voraussichtlich 5000 anderen Personen, die in den Apotheken Baden-Württembergs arbeiten, gegen die Gesundheitspolitik des Bundesministers protestieren.

Damit ist man im Ländle nicht allein. Bundesweit streiken und protestieren alle Regionen zeitlich gestaffelt nacheinander, um auf die Missstände aufmerksam zu machen.

„Wir streiken für die Patienten“

Dabei ist den Apothekern wichtig, dass sie im Grunde nicht für sich streiken: „Wir streiken für die Patienten“, wird Dohm nicht müde zu betonen. Denn die Leidtragenden der Situation werden am Ende vor allem die Menschen sein, die nicht direkt in einer Stadt wohnen, wo sich der Geschäftsbetrieb für eine Apotheke lohnen kann: „Die von Gesundheitsminister Lauterbach geforderte „Light-Apotheke“ entsteht nicht dort, wo eine andere Apotheke schließt“, argumentiert Dohm. Gemeint ist eine Apotheke ohne approbierten – also staatlich zugelassenen – Apotheker, Labor und Notdienst.

Welche Apotheken haben am Streiktag geöffnet? Am Streiktag sind Apotheken in der Region geschlossen. Lediglich einige Apotheken bieten einen Notdienst von 8.30 Uhr des 22. November bis 8.30 Uhr des Folgetages an. Das sind die Flora-Apotheke in Radolfzell, die Rosgarten-Apotheke in Konstanz -Wollmatingen, die Christopherus-Apotheke in Engen und die Löwen-Apotheke in Überlingen.

„Wir wollen keine Verhältnisse wie in Schweden, wo die Menschen teilweise 100 Kilometer fahren müssen, um zu einer Apotheke zu gelangen“, führt er weiter aus. Darüber hinaus seien auch die Arbeitsplätze der bundesweit über 150.000 Apothekenmitarbeiter gefährdet. Denn die Apotheken-Betreiber möchten zwar gerne die Lohnforderungen mit einem Inflationsausgleich bedienen, können ihrerseits immer weniger verdienen. „Wenn uns die Politik keine Marge gibt, dann sieht es düster aus“, erklärt Michael Dohm dazu.

Der Nachwuchs fehlt

Die unsicheren Rahmenbedingungen haben schon jetzt zu einem massiven Fachkräftemangel und immer weniger Auszubildenden gesorgt. „Die Jungen wollen so etwas nicht. Das ist kein sicherer Arbeitsplatz“, erklärt der Radolfzeller Apotheker. Dabei wäre nach seiner Ansicht in den Apotheken eher mehr als weniger Personal nötig. Denn so mancher Patient, der eigentlich besser zu einem Arzt gehen sollte, aber keinen Termin bekommt, fragt bereits jetzt schon vermehrt in den Apotheken, was er tun sollte. „Die Leute kommen immer öfter, um nach Rat zu fragen“, kann Dohm aus seinem Arbeitsalltag berichten.

Richtig eng wird es am Mittwoch, dem Streiktag, werden. Dann nämlich sind nur noch ganz wenige Apotheken, die den Notdienst übernehmen, geöffnet. Michael Dohm rät daher allen, sich wirklich nur als Notfall an die Apotheken zu wenden, um ein langes Warten zu verhindern.