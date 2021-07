von pm/nf

„Trachten Leben“ – der Titel wird zum Programm: Am kommenden Wochenende finden die ersten Aktionstage in der Trachtenausstellung statt. Von 11 bis 17 Uhr bieten Führungen in der Ausstellung und Vorführungen kunstfertiger Handarbeiten einen raren Einblick in das Thema. Sowohl das Klöppeln als auch die aufwendige Hohlspitzentechnik wird an beiden Tagen vorgeführt. Maria Carl von der Trachtengruppe Alt-Radolfzell demonstriert das „Gaufrieren“, mit der die „Falbel“ genannte Halskrause in Falten gelegt wird, und am Sonntag zeigt die Trachten-Kindergruppe um 13.30 und 14.30 Uhr Tänze auf dem Seetorplatz.

Jeweils vormittags um 11.30 Uhr führen Romy Bromma und Wolfgang Weidele durch die Freiluftgalerie zur Radolfzeller Mundart in der Höll- bzw. Poststraße. Treffpunkt ist vor dem Museum. Die Teilnahme ist kostenlos. Am Samstag, 10. Juli, bieten um 14 Uhr und um 15.30 Uhr Mitarbeiter des Stadtmuseums gemeinsam mit Mitgliedern der Trachtengruppe öffentliche Führungen durch die Sonderausstellung an. Die Teilnahmegebühren betragen drei Euro zuzüglich Eintritt.

Auch für Kinder ist etwas geboten

Wie kam es überhaupt zur Radhaube? Auf diese Frage geht am Sonntag, 11. Juli, um 14 Uhr und um 16 Uhr der Trachtenberater und Trachtenspezialist Jürgen Hohl aus Weingarten in einem Kurzvortrag ein. Für die Führungen im Haus und für die Kurzvorträge von Herrn Hohl bittet das Museum um Anmeldung unter Telefon (07732) 8 15 30.

Auch für Kinder ab 8 Jahren ist etwas geboten: Carolin Engel von „Engel Hüte“ in Radolfzell bietet am Samstag, 10. Juli, von 14 bis 16 Uhr mit „Goldglänzend: Radhaube aus Tortenspitze“ ein öffentliches Kinderprogramm an. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis Freitag, 9. Juli, unter Telefon (07732) 8 15 30 erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Kind.

Das Programm:

Das Programm am Samstag, 10. Juli: 11 bis 13 Uhr Klöppelvorführung; 11.30 bis 12.30 Uhr Führung in der Freiluftgalerie „Radolfzeller Mundart“; 11 bis 17 Uhr Vorführung „Gaufrieren einer Falbel“ im Pavillon vor dem Museum; 11 bis 17 Uhr Vorführung Hohlspitzenstickerei; 14 bis 15 Uhr öffentliche Führung in der Sonderausstellung; 14 bis 16 Uhr öffentliches Kinderprogramm „Goldglänzend: Radhauben aus Tortenspitze“, Anmeldung bis Freitag, 9. Juli, unter (07732) 8 15 30 erforderlich; 15.30 bis 16.30 Uhr öffentliche Führung in der Sonderausstellung.

Das Programm am Sonntag, 11. Juli: 11.30 bis 12.30 Uhr Führung in der Freiluftgalerie „Radolfzeller Mundart“; 11 bis 13 Uhr Klöppelvorführung; 13.30 bis 14 Uhr Tanzvorführung der Trachten-Kindergruppe; 14.30 bis 15 Uhr Tanzvorführung der Trachten-Kindergruppe; 11 bis 14 Uhr Vorführung „Gaufrieren einer Falbel“ im Pavillon; 11 bis 17 Uhr Vorführung Hohlspitzenstickerei; 14 bis 14.30 Uhr und 16 bis 16.30 „Die Entwicklung der Radhaube“ – Kurzvortrag von Jürgen Hohl